L'Ateneu reprèn la seua activitat fallera de cara a setembre encara que reduirà "notablement" la seua programació

L'Ateneu ha inaugurat aquest passat dijous la seua programació fallera amb la solemne cerimònia d'imposició de la banda com a Reina de l'Ateneu 2021 a Ana Bonet Cerdà i les carambes a les seues Dames d'Honor, Mónica Bascuñan, Marta Parra, Irene Carreras, Elena Albo, Pepa Falomir i Julia Falomir, ha informat l'entitat en un comunicat.

Aquest acte, celebrat amb límit d'aforament al Hall de la Sisena Planta de la institució cultural, ha representat "la tornada a la normalitat" de la programació de l'Ateneu, que reprèn la seua activitat fallera de cara al mes de setembre, encara que reduirà "notablement" la seua programació enguany per la situació "excepcional" ocasionada per la Covid, segons ho ha assenyalat la seua presidenta, Carmen de Rosa.

Ana Bonet, com la totalitat de les falleres majors, va veure interromput el seu regnat per la pandèmia poques setmanes després de la seua exaltació, que va tindre lloc el 7 de febrer de 2020 al Saló d'Actes de l'Ateneu, en una cerimònia en la qual van estar presentes les Falleres Majors de València, Consuelo Llobell i Carla García.

Aquesta circumstància "va constatar la importància que en el món faller de la nostra ciutat té la figura de la Reina de l'Ateneu, representació que es va instaurar en 1998", ha afegit.

De Rosa ha destacat que l'Ateneu Mercantil de València és una institució que "sempre s'ha implicat en les Falles, ja que com a entitat civil participa en els aspectes més importants de la ciutat pel seu compromís i vocació de servici cap a València, les seues tradicions i la seua cultura".

En el segle passat va plantar monuments, va ser lloc de reunions per a regular el moviment faller o va acollir l'Associació General Fallera Valenciana, l'origen del que hui es coneix com a Junta Central Fallera. Ja en les albors finals del segle XX, concretament en 1998, es va crear la figura de la Reina de l'Ateneu per a "enaltir la festa de les Falles amb un càrrec representatiu que s'ha consolidat fins als nostres dies". A més, la Junta Central Fallera va reconéixer fa cinc anys el dret de l'Ateneu Mercantil de València a desfilar en l'Ofrena a la Verge dels Desemparats com a entitat cívica.

L'Ateneu ha programat un breu calendari faller per al mes de setembre amb quatre actes socials. El 2 de setembre celebrarà en el Saló Stolz el 'Sopar de Pataqueta Valenciana'. El 3 de setembre celebrarà el tradicional 'Sopar de Titaina del Cabanyal'; el 4 de setembre prendrà part en l'Ofrena Floral a la verge i el 5 de setembre realitzarà un cercaviles fins a l'Església de Sant Martín per a participar en la Missa en honor de San José a les 11.30 hores.