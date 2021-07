Lady Di hubiera cumplido este jueves 60 años y los británicos siguen guardándola en su memoria, por lo que para conmemorar su aniversario se inauguró una estatua en el Sunken Garden del Palacio de Kensington, en Londres. Los príncipes William y Harry acudieron a la inauguración para homenajear a su madre en un esperado reencuentro.

Este viernes, los colaboradores de Espejo público han analizado el encuentro y el nuevo homenaje que Inglaterra regala a la memoria de la princesa. El magazine matutino ha conectado en directo con Emma Roig, periodista experta en información de la casa británica, que ha explicado que muchos consideran que la nueva escultura no refleja la verdadera esencia de Lady Di.

"El escultor ya ha hecho monedas para la reina y hace muchas cosas de soldados y aquí se ve a una Diana castrense, ósea un poco como corpulenta", ha comentado la colaboradora. Según la periodista, un periódico inglés ha dicho: "No sabíamos que la estatua era de Theresa May, la ex primera ministra". La comunicadora ha contado son muchos los que comparte que el rostro no se parece mucho al de la princesa. "Efectivamente, Diana ahí está como muy señorona", ha comentado la colaboradora Carmen Lomana.

"A mí no me gusta nada, lo digo claramente, me parece horrorosa", ha respondido Susanna Griso. La presentadora se ha pronunciado también sobre la ausencia de la reina, Isabel II, y ha comentado que le parece una excusa que diga que tiene que asistir a un evento de equitación. Su compañera ha defendido que el hecho de que solo hayan asistido los hijos de la protagonista ha sido algo orquestado para grabar el reencuentro de los hermanos.