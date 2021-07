IU aplaude los datos en C-LM considerando que son "esperanzadores" y hacen ver "la luz al final del túnel"

En Castilla-La Mancha se ha reducido el empleo en 4.947 personas, un descenso del 2,69%, mientras que en el resto de España los datos son de 166.911 desempleados menos, alrededor de un 4,4%, el mayor descenso del desempleo desde que hay registros, según ha informado la coalición en nota de prensa.

Para Crespo resulta evidente que "Castilla-La Mancha se tiene que amoldar al ritmo del resto de España para que no se quede atrás en la creación de empleo", ya que "no puede seguir aumentando la brecha existente entre España y Castilla-La Mancha, porque estamos a la cola del desempleo de las comunidades".

"Ahora tenemos una enorme oportunidad que desde Izquierda Unida creemos que no se está utilizando, que son los fondos del plan de recuperación, transformación y resiliencia que se van a poner en marcha", ha recordado Crespo, alertando de que "a fecha de hoy no tenemos noticias de cómo la Junta de Comunidades va a emplear estos fondos en nuestra región y de qué forma va a incidir en la creación de empleo".

Desde IU afirman tener "argumentos para comenzar a sospechar". "No sólo porque no tenemos noticias, sino porque de los 800 millones que ya han llegado para cubrir los gastos COVID no hemos visto los resultados en la creación de empleo en nuestra región", ha añadido.

Por ello, ha hecho un llamamiento a los agentes sindicales y sociales para que insten a la Junta de Comunidades a crear un plan participativo de cómo se van a gestionar esos fondos que van a llegar a Castilla-La Mancha y cuáles son los objetivos que se van a cubrir con ellos".

PENSIONES

En otro orden de cosas, Crespo también se ha felicitado por el acuerdo de la Mesa de Diálogo Social en materia de pensiones, una reforma de las pensiones que "empieza a hacer realidad lo que Unidas Podemos ha defendido durante los últimos años, es decir, la derogación de los principales recortes que sufrieron las pensiones".

"Es un paso más la sostenibilidad del sistema de pensiones y supone la derogación de los dos aspectos más lesivos de la reforma de pensiones que hizo el Partido Popular en el 2013, ya que se deroga el índice de revalorización que condenaba a las pensiones a la pérdida de poder adquisitivo durante décadas y también deroga el factor de sostenibilidad que reducía la cuantía de las pensiones a medida que incrementaba la esperanza de vida", ha declarado el líder regional de IU.

Crespo ha defendido que ha sido "la presión de Unidas Podemos junto con la ejercida por los interlocutores sociales y los sindicatos la que ha permitido un acuerdo que es bueno para garantizar el derecho a las pensiones para toda la ciudadanía".

Otra de las medidas positivas recogidas en esta reforma es la modificación del régimen de trabajadores autónomos para que coticen de acuerdo a sus ingresos reales y la equiparación para el acceso a las pensiones de viudedad con las parejas de hecho a los matrimonios.