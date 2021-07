Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer, presentaron este jueves la nueva colección de bolsos de la empresa que dirigen juntas, No ni ná. Sin embargo, a pesar de la emoción que ambas demostraron sentir en sus respectivos anuncios a través de las redes sociales, han sido muchas las personas que han criticado los precios "abusivos" de sus últimos artículos.

La humorista y la influencer anunciaron en el arranque de esta semana que iban a ir presentando los nuevos bolsos de la colección de verano, todos ellos "diseñados con mucho mimo y de forma artesanal". Y, como lo prometido es deuda, ambas publicaron recientemente las primeras piezas inspiradas en Zahara de los Atunes y en Marrakech.

"Estamos muy felices con la acogida de la nueva colección de verano", expresó Paz Padilla en Instagram, unas palabras que comparte su hija, quien, por su parte, aclaró que su último bolso es un artículo "todoterreno para cualquier época y ocasión". No obstante, no siempre llueve a gusto de todos, ya que pese a la calidad de los bolsos, hay quienes no están conformes con los precios.

"Creo que os habéis columpiado un poco con los precios", "¿Tus orígenes humildes dónde han quedado? No eres consecuentes con tus principios" o "Vosotras no conocéis la realidad en la que viven muchas familias españolas, ¿no?" son algunos de los comentarios de los usuarios de Instagram.

Las quejas se deben a que los artículos están valorados en 149,90 euros y 225 euros, unos precios que no se adaptan a la situaciones de parte de su público. Eso sí, estas cantidades son similares a las de los bolsos que lanzaron en la colección anterior, cuyo precio es de 119 euros.

Paz Padilla y Anna Ferrer presentaron su proyecto el pasado mes de marzo, explicando que los artículos representaban sus raíces y su manera de ver la vida. "No Ni Ná es la reivindicación a los días malos, a la gente que no cree en ti, que intenta hacerte daño", destacó la joven, que estudió el grado de Economía.

Cada pieza está fabricada y trabajada de manera artesanal, una a una, en todos los procesos: desde el corte hasta la costura y remate manual de todos los detalles. En cada una se invierte entre 4 a 6 horas de proceso de fabricación y pasa por las manos de alrededor de 14 artesanos.