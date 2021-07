Puig anuncia que s'accelerarà el calendari perquè tots els majors de 18 anys estiguen vacunats a la fi d'agost

Així ho ha manifestat durant el XII Congrés confederal de CCOO PV que se celebra aquests dies al Palau de Congressos de València, en ser preguntat sobre l'augment de la incidència de contagis a la Comunitat, sobretot entre els joves, i si es plantegen avançar la vacunació dels menors de 20 anys, així com noves mesures restrictives.

Puig ha admès que aquelles persones que no estan vacunades són les més afectades pels contagis i creu que, "siga el segment que siga, això continuarà passant fins que no acabem amb una vacunació absoluta". En tot cas s'ha mostrat "preocupat" pels contagis entre els segments més joves i per açò s'està "estudiant com accelerar el procés de vacunació".

Ara que s'han alçat restriccions, el cap del Consell adverteix que és el moment de la "màxima responsabilitat". Puig ha mostrat empatia amb els joves i la seua "necessitat d'eixir i retrobar-se" però ha avisat que ho han de fer "amb prudència, amb l'ús de la mascareta i amb la distància social".

"Encara estem en pandèmia, és un crit desesperat si es vol, encara estem en pandèmia", ha insistit, i ha subratllat que encara que els joves pateixen la malaltia normalment amb símptomes més lleus, també "hi ha joves que acaben hospitalitzats i molts que encara estan patint el poscovid i el covid persistent i per tant cal ser molt autoexigents, molt responsables", ha remarcat.

En tot cas, Puig ha volgut deixar clar que "en cap cas estigmatitzarà a la joventut", que "en la seua gran majoria es comporten adequadament i entenc i empatitzo amb la seua voluntat de superar aquesta situació i del retrobament".

El president de la Generalitat, considera que encara que la prevenció i les restriccions donen resultats, "calia obrir" l'oci i l'hoteleria perquè "no es pot estar permanentment tancats".

A més, en aquests moments "l'estrés sanitari està estabilitzat", que és una qüestió "fonamental". D'aquesta manera, si a la fi del passat mes de gener hi havia 4.777 persones hospitalitzades a la Comunitat, en aquest moment hi ha 150, amb el que "el sistema en aquests moments està per descomptat millor que en altres moments".

Açò sí, Puig ha apel·lat a la "corresponsabilitat" que fins ara ha fet evolucionar favorablement a la Comunitat i tindre les millors dades durant més de tres mesos.