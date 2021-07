Ciudadanos reclama la elaboración de los informes comprometidos por la alcaldesa sobre la ITV de Granda

En ese sentido, ha mostrado su satisfacción porque la alcaldesa haya "rectificado y desautorizado" a la concejala de Urbanismo que en el Pleno celebrado el pasado 16 de junio se negó a realizar nuevos informes a pesar de la petición efectuada por Ciudadanos, para que se hiciera uno nuevo que valorase el cumplimiento estricto de la normativa que regula la instalación de estas estaciones.

Según una nota de prensa de la formación naranja, en la normativa se establece que tienen que estar en lugares fácilmente accesibles y que no generen problemas de tránsito, "algo que en el caso de Granda es más que cuestionable que se cumpla", ha recalcado Pérez Carcedo.

"Si todos, incluso ahora la Alcaldesa, vemos que ahí no se debería instalar, basta con un informe técnico que corrobore las carencias técnicas que presentan las vías de acceso a la parcela para poder denegar la licencia sin necesidad de prevaricar, simplemente siendo estrictos y rigurosos en el cumplimiento de la normativa", ha sostenido el concejal.

En respuesta a las recientes declaraciones del presidente del Principado, Adrián Barbón, ha recalcado que es Itvasa la que está rechazando sistemáticamente las alternativas que se le han ofrecido desde el Ayuntamiento, como agotar la edificabilidad de la parcela de Tremañes o permutar la parcela de Granda por una en el polígono industrial de Lloreda.

"No hay diálogo ITVASA, no quiere rectificar ni reconocer el error que supone querer instalarse en Granda, y el Gobierno del Principado no puede desentenderse ya que se trata de una empresa completamente pública cuyo presidente es el consejero de Industria", ha zanjado.