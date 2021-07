PP exige a Espadas alternativas a los toldos en "zonas críticas" ante la "deplorable imagen" que se está dando

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha exigido al alcalde hispalense, el socialista Juan Espadas, que "no arroje la toalla y busque alternativas" para generar sombras en el casco histórico, especialmente, "en zonas críticas para el peatón", después de que el Ayuntamiento haya anunciado que es "inviable" que se puedan instalar los toldos de una veintena de calles del Casco histórico "tal y como estaba programado" después de que la empresa adjudicataria haya presentado por segunda vez un proyecto de ejecución que no se corresponde con la propuesta presentada cuando ganó el concurso y que no cumple los requisitos exigidos.