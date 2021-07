Oltra diu que la Generalitat es plantejarà tornar a manifestar-se pel finançament "si es convoca en la forma que siga"

Açò sí, ha remarcat després del ple de govern setmanal que "no hi ha novetats respecte a la setmana passada ni l'anterior" i que "serà així fins que la Comunitat tinga un finançament just i constitucional". "A això és al que aquest Consell no renunciarà", ha promès.

Oltra ha rebutjat especular i ha defès que "la solució passa perquè el Govern fa una proposta en la qual no es donen aquestes injustícies entre comunitats autònomes", unes injustícies que "al final provoquen que les persones no tinguen les mateixes oportunitats".

Precisament, la seua coalició (Compromís) va insistir aquest dijous a repetir la gran manifestació que va unir al novembre de 2017 als partits polítics i la societat civil valenciana contra l'infrafinançament. "No tindria sentit que alguns es vullguen deixar-ho córrer perquè ara governa el seu partit", va dir el seu síndic, Fran Ferri, en relació al PSPV, soci de govern al costat d'Unides Podem.

El finançament autonòmic és un dels interessos que Oltra ha destacat com a comuns entre Illes Balears i la Comunitat Valenciana, de cara a la cimera que compartiran tots dos governs la setmana vinent a Palma de Mallorca per a "generar sinergies com a territoris veïns que comparteixen interessos comuns".