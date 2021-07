Ana Soria desmiente en 'El programa del verano' su supuesta ruptura con Enrique Ponce: "Estamos juntos y felices"

La retirada de Enrique Ponce de los ruedos ha levantado todo tipo de rumores respecto a los motivos de su decisión y si su relación con Ana Soria ha influido para que guardase el capote. Esta última semana, han circulado varios rumores a que apuntaban a un posible embarazo de la joven estudiante de derecho. No obstante, varios medios de comunicación han publicado en las últimas 24 horas que la retirada del torero podría deberse a una posible ruptura de la pareja.

Tras la noticia, han saltado todas las alarmas, ¿Enrique Ponce tendría una nueva ruptura amorosa en menos de dos años? Lo que sí ha quedo patente, es que la unión de la joven almeriense y el diestro les convirtió en una de las parejas más perseguidas del año 2020, lo que ha provocado que el diestro se haya dado de baja de las redes sociales y, así, evitar más presión mediática.

Este viernes, Ana Soria ha dado un paso al frente y ha desmentido en El programa del verano que haya finalizado su relación con Enrique Ponce. La joven ha concedido una entrevista a la colaboradora Paloma García-Pelayo en la que ha compartido su malestar por los últimos rumores. "Me veo en la obligación de responder, porque siempre andan inventando cosas, información totalmente falsa", ha empezado diciendo la actual pareja del diestro valenciano.

La entrevistada no ha querido dejar ningún ápice de duda y ha aclarado la buena racha que atraviesa su relación: "Nosotros estamos bien, estamos juntos, estamos felices". Asimismo, Soria ha explicado que la decisión de Ponce de dejar los ruedos no tiene nada que ver con ella y que "no se ha visto forzada por ningún motivo", sino que ha sido una totalmente voluntaria.

Ana Soria asegura que se ha visto "en la obligación de responder" para aclarar todos los rumores tras la retirada de Enrique Ponce #PdV2J https://t.co/0uRyWPb3BZ — El programa del verano (@elprogramadear) July 2, 2021

"Ya está, estamos ya cansados de que inventen tantas tonterías, un día estoy embarazada, otro día no estamos juntos, solo puedo decirte que es mentira, que publiquen lo que consideren, porque total siempre lo hacen, pero que no tiene veracidad", ha comentado molesta Ana Soria. Asimismo, la pareja de Enrique Ponce ha pedido que se tomen en serio sus declaraciones y que la prensa no publique nada más sin contractar.