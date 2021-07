El PSOE dice que "han vuelto a desatascar el solar de Maristas", un "problema latente en esta ciudad"

En este sentido, el portavoz ha subrayado que "el Partido Socialista vuelve a solucionar otro de los numerosos enredos y problemas que habían permanecido latentes en esta ciudad durante demasiados años".

Reinares ha recordado que "ya lo hicimos con otros proyectos que llevaban años olvidados como el Parque Gallarza, la segunda fase del Parque Juan Gispert o con los yacimientos de Valbuena", pero es que, además, "lo seguiremos haciendo con el resto de temas abandonados a su suerte por el Partido Popular, como el Centro de la Cultura del Rioja o la subestación eléctrica de Cascajos, entre otros".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista ha puesto de relieve la "labor callada y el trabajo intenso, en perfecta sintonía con los otros grupos políticos que conforman el Equipo de Gobierno, para sacar los temas adelante aún con las dificultades de la pandemia* pese a todo, ¡avanzamos!".

Después de 14 años de paralización en el solar de Maristas, esta semana han comenzado las obras que darán paso a una zona pública de disfrute especialmente para personas mayores y jóvenes. "Un proyecto que, además, no le cuesta ni un solo euro al Ayuntamiento". No en vano, es la propietaria de los terrenos la que se hará cargo de la ejecución y del coste de los trabajos. Sin embargo, la plaza pública que resultará pasará a formar parte de la red de espacios públicos de la ciudad. "Significa dar el pistoletazo de salida para que la promoción privada siga dinamizando, posteriormente, esta zona tan importante para el centro de la ciudad, que se había quedado como una espina clavada en el corazón de Logroño", ha indicado Reinares.

Este espacio público estará concluido dentro de cuatro meses y "seguro que devolverá la ilusión a la zona de las Cien Tiendas, a una zona en el centro de la ciudad que ha estado demasiado tiempo olvidada y que esperamos pueda volver a tener la pujanza que tuvo años atrás".

"Lo hemos dicho en otras ocasiones, la ciudad mejora con el actual Equipo de Gobierno liderado por Pablo Hermoso de Mendoza, cuyo único afán es mejorar la ciudad, el día a día de los ciudadanos y ciudadanas y la resolución de tantos y tantos asuntos pendientes que olvidó Cuca en los ocho años anteriores", ha explicado el portavoz.

Ha recordado otros ejemplos que ya han sido resueltos "como la segunda fase de Juan Gispert, paralizada desde 2012; el Parque Gallarza, clausurado en 2012 y que ya está abierto para el disfrute de los vecinos y vecinas; este solar de Maristas, paralizado desde 2007; la renovación del Puente de Piedra que también nos encontramos sin licitar a nuestra llegada y tuvo que ser este Equipo de Gobierno quien se encargara; las ruinas arqueológicas de Valbuena, totalmente olvidadas entre zarzas y matojos, enterradas para no destapar las vergüenzas del PP y que pronto podremos disfrutar logroñeses y visitantes".

El compromiso del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Logroño es, desde el inicio de la legislatura, "continuar desenredando los nudos, resolviendo los problemas que dejó olvidados el Partido Popular durante ocho años, porque su afán son las fotografías, la propaganda no el arremangarse para trabajar en mejorar la ciudad y en los problemas complicados, no sólo en los sencillos", ha indicado Reinares, quien ha expresado que "eso es lo que seguiremos haciendo a partir de ahora, con otros proyectos también olvidados para vergüenza y sonrojo del PP, como el Centro de la Cultura del Rioja o la subestación eléctrica de Cascajos o el nudo de Vara de Rey, entre otros, todos ellos se irán resolviendo de forma paulatina".

ESTRATEGIA "CLARA"

En materia de desarrollo urbano sostenible "el actual Equipo de Gobierno tiene una estrategia clara, la que impera en todo el mundo, la que opta por mejorar el día a día de las personas, la que gana espacio para la ciudadanía, la que invierte la pirámide de movilidad y devuelve el peso que merece al peatón y al ciclista", ha resaltado Reinares, quien ha añadido que, en este sentido, "la ciudad no para y además creemos que en la dirección acertada, porque la estrategia 'Calles Abiertas' es ejemplo para otras ciudades y ha recibido el Premio Nacional de Movilidad".

En este punto, Iván Reinares ha repasado las múltiples actuaciones que se están llevando a cabo en Logroño, como las actuaciones en entornos escolares (se han pacificado 20 este año, con urbanismo táctico y obra civil); la puesta en marcha de acciones que estaban incluidas en el PMUS desde 2013 ante la incapacidad del PP; la puesta en marcha del primer carril bus; las ampliaciones de aceras y la creación de 16 nuevos pasos peatonales de la ciudad; la puesta en marcha del primer eje ciclista que unirá el barrio de Los Lirios con El Cubo; la estrategia 'Logroño Calles Abiertas'; la puesta en marcha del 'metrominuto escolar'; o la adaptación de las calles de Logroño a Calles 30, entre otras. "Como pueden comprobar, este Equipo de Gobierno no está parado, trabaja y de verdad".

"Lo hemos dicho desde el principio, el PSOE llegó a la alcaldía de Logroño en 2019 para eso, para trabajar, para hacer y no para vender, como en la anterior etapa", ha explicado el portavoz socialista, quien ha añadido que "también dijimos que nuestras políticas, en todos los ámbitos, ponen a las personas en el centro y eso es lo que seguiremos haciendo en los dos próximos años, aunque no les guste a esos inmovilistas que no quieren molestar a nadie, a esos amantes de la doble fila y a esos, cuya obsesión son los publirreportajes y los titulares grandilocuentes", ha dicho Reinares, quien ha matizado que "trabajar con ahínco es nuestro modo de estar en política, solucionar los problemas de los logroñeses y logroñesas, mirar por el interés general y avanzar de manera firme en la construcción de un mejor Logroño para vivir".