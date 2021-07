Irene Rosales recuerda a su madre el día que cumpliría 60 años: "Hoy brillas más que nunca"

Solo ha pasado un año. Pero como si pasa un milenio. Perder a una madre es uno de esos momentos que es imposible olvidar. No solo por lo trágico, sino por todo lo que aún restaba de futuro. Irene Rosales lo sabe bien. Y más en esta fecha, 2 de julio, el día que su madre habría cumplido 60 años.

Su progenitora perdió la vida en febrero de 2020 tras sufrir un cáncer durante varios meses (muy poco tiempo después también perdería la vida su padre) y su hija ha querido conmemorarla en sus redes sociales con un bonito mensaje junto a una fotografía. Lo ha hecho a través de una story de Instagram, donde acumula casi 660.000 seguidores.

La mujer de Kiko Rivera, a sus 30 años, querría haber visto a Mayte Vázquez soplar las 60 velas pero, aunque eso ya no sea posible, sabe que ella siempre estará ahí para su hija. "Feliz cumpleaños. Hoy brillas más que nunca. Esta vida no te ha dejado cumplir tus 60 años, pero nos has dado a todos un motivo para disfrutar cada segundo que estemos aquí", ha comenzado diciendo Rosales.

Debajo de una instantánea antigua a la que ha añadido un filtro que asemeja las reconocidas polaroids, la influecer sevillana ha querido recordar a quien era uno de los pilares fundamentales de su vida. "Te echo tanto de menos que a veces pienso que te veré en cualquier momento", ha escrito.

"Te amo con locura, mami", ha terminado la esposa del DJ con una declaración de afecto eterno. Después de aquel 6 de febrero de 2020 dejó unas palabras en Viva la vida que ejemplificaban cuánto significaba para ella su madre: "Estoy destrozada, ella era mis manos, mis piernas, mi todo… Y en dos meses y poco se ha ido. Se fue conmigo a solas, en casa, y eso por un lado me tranquiliza, pero también me rompe". Además, este duro aniversario llega en un momento difícil para la colaboradora, que ha comentado recientemente que se está planteando dejar la televisión.