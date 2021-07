Restauradors de l'IVAM ultimen les 200 obres de l'exposició 'Els exilis de Josep Renau'

Les tasques d'intervenció s'han centrat en la preparació de totes les obres seleccionades del fons de la Fundació Josep Renau depositat en l'IVAM, l'emmarcat de la sèrie 'The American Way of Life' i la restauració dels panells murals que va realitzar l'artista en l'antiga República Democràtica Alemanya (RDA).

Una de les obres intervingudes és l'esbós per al mural 'La marcha de la juventud hacia el futuro' (1968), compost per quatre panells amb unes dimensions de 70 x 120 cm, excepte el de menor grandària que té una mesura de 70 x 70 cm. Aquests panells estan realitzats sobre paper adherit a un suport de fusta al que s'han encolat parts de paper d'escata, pintats amb pintura a l'aigua, que presentaven un deficient estat de conservació, detalla la institució cultural en un comunicat.

El treball principal sobre la peça ha consistit a eliminar mecànicament en sec la brutícia superficial acumulada, consolidar parts del suport de paper despreses del suport de fusta i reintegrar cromàticament les xicotetes mancances de policromia.

El mural 'La marcha de la juventud hacia el futuro', hui destruït, va ser projectat per Renau en 1968 com a part d'un conjunt d'obres de missatge edificant que van ser instal·lades en els murs d'un complex residencial estudiantil en la ciutat de Trobe-Neustadt.

Aquesta ciutat, creada per als treballadors de la indústria química de la zona, va ser un exemple de la nova arquitectura utòpica socialista desenvolupada durant els anys seixanta en l'antiga República Democràtica Alemanya. El mural de Renau és una lloa al paper que s'espera d'una joventut altament qualificada en la construcció del socialisme.

'THE AMERICAN WAY OF LIFE'

Al costat d'aquests panells també s'està adequant per a la seua presentació en sala la sèrie de fotomontajes que conformen 'The American Way of Life' i una selecció de cartells de cinema que l'artista va realitzar a Mèxic, entre unes altres.

La nova exposició que l'IVAM dedica a la figura d'aquest artista centra la seua atenció en la reconstrucció dels diversos contextos històrics als quals va haver d'adaptar-se Renau durant els seus llargs anys d'exili a Mèxic (1939-1958) i en l'antiga República Democràtica Alemanya (1958-1982), una vegada acabada la Guerra Civil.

La mostra incorpora, així doncs, no només obra de l'artista valencià sinó també d'altres artistes coetanis, així com abundant material documental que il·lustra una època, la de la Guerra Freda, marcada per l'enfrontament ideològic i cultural entre el bloc de països capitalistes liderat pels Estats Units, i el bloc socialista dirigit per l'antiga Unió Soviètica.

Amb aquesta mostra, l'IVAM "posa el focus en dos dels períodes històrics menys coneguts dins de la producció artística de Renau: el Mèxic de l'exili i el Berlín comunista", avancen.