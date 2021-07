Pablo Díaz, uno de los concursantes más longevos de la historia del programa de Pasapalabra, ha conseguido completar el rosco. El joven de 24 años se llevó a casa el bote con 1.828.000 euros tras participar en más de 250 programas. Las emociones estuvieron durante gran parte del final del programa a flor de piel y cuando la organización anunció la victoria de Pablo, el concursante se echó a llorar contagiando, así, al presentador, Pedro Leal, que no pudo contener las lágrimas.

Este viernes, el ganador del concurso de Antena 3 ha visitado el plató de Espejo público donde el equipo le ha preparado una sorpresa. Pablo Díaz ha podido escuchar un emotivo mensaje de sus padres en el que confiesan el orgullo que sienten por su hijo. Además, el concursante ha conectado en directo con Roberto Leal que ha contado algunos de los detalles de la victoria de este jueves.

El ganador ha explicado que estudia alrededor de cinco horas diarias para poder enfrentarse al rosco más conocido de la televisión. Asimismo, Díaz ha revelado algunos de sus trucos de estudio para poder sintetizar la gran cantidad de información que debe aprender diariamente. "En los últimos años Pasapalabra se ha convertido en un concurso muy difícil, las palabras muy difíciles y solo se pueden llegar a acertar gracias a un estudio concienzudo y optimizado de años", ha empezado diciendo el invitado.

"De media unas cinco o seis horas al día estudio Pasapalabra, algunos días por el máster no me da tiempo y estudio un par de horas, y otros días que no tengo nada que hacer y a lo mejor he estudiado doce horas. Durante cinco años y medio, en diciembre de 2015 empecé a prepararme", ha continuado explicando Pablo Díaz. Según ha desarrollado él mismo, tiene tres fuentes de estudio: ver los programas antiguos y apuntarse las palabras que no conocía, anotar las palabras más difíciles del diccionario y lo último, y "más difícil", hacer listas de todo.

.@pablodiazviolin, ganador de @PasapalabraA3, cuenta sus trucos de estudio para ganar el concurso



👉El joven de 24 años ha seguido una rigurosa metodología los últimos 5 años



▶https://t.co/8wxbPGKjNe — Espejo Público (@EspejoPublico) July 2, 2021

"Esto es lo que hace que te ganes el bote o no", ha añadido el campeón. El joven ha contado que una de las listas que le sirvieron para completar el rosco fue una comprendida por todos los presidentes de todos los países del mundo de toda la historia y todas las divisiones administrativas y sus capitales de todos los países del mundo. "Por ejemplo, yo tengo una lista de todos los oros olímpicos de todos los deportes y no me ha servido para nada", ha bromeado el concursante.