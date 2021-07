PP critica que Revilla esté "eufórico" con Ábalos cuando no hay "nada nuevo" y la alta velocidad no estará "ni en 2030"

"(Pedro) Sánchez no cumple con Cantabria, Ábalos no cumple con Cantabria, vivimos de las adjudicaciones del Gobierno anterior y nada nuevo se echa a andar pero Revilla está encantado y eufórico. Esta es la situación que tenemos, que nos parece muy triste y muy lamentable", ha denunciado en rueda de prensa el portavoz parlamentario del PP, Íñigo Fernández.

Ha afirmado que, en su estancia de los dos últimos días a Cantabria, "lo único" que ha podido hacer Ábalos es visitar y realizar anuncios sobre obras de infraestructuras que inició o dejó adjudicadas De la Serna.

Este es el caso, según ha dicho, de las obras del ramal de continuidad Sierrapando-Barreda, adjudicadas en mayo de 2018 por De la Serna y que, según ha indicado Fernández, tres años después su ejecución está la 40 por ciento y no estarán acabadas hasta, al menos, dentro de dos años.

También ha censurado que no hayan concluido las obras de los accesos al Puerto de Raos, adjudicadas también en mayo de 2018 por el anterior ministro, cuando no tiene "ninguna complejidad" y no estarán acabadas hasta el próximo año.

Fernández ha señalado que el otro anuncio de Ábalos ha sido la puesta en marcha en otoño de un nuevo tramo de la autovía Burgos-Aguilar de Campoo -el que va entre Báscones de Valdivia-Pedrosa de Valdelucio-, una actuación también adjudicada y puesta en marcha en la etapa de De la Serna.

LA ALTA VELOCIDAD, "NI EN 2030"

Y en cuanto a la conexión de alta velocidad con Cantabria, Fernández ha considerado una "muy buena noticia", aunque "2 años tarde", el inicio de las obras del tramo Amusco-Osorno anunciado por Ábalos y puede que este mismo año el de Palencia-Osorno.

Tras recordar los trabajos previos realizados por De la Serna en relación a estos proyectos, Fernández ha señalado que "en el mejor de los casos" tres años después de la llegada de Ábalos al Ministerio se abran iniciado dos tramos del proyecto, que son los "más sencillos" y solo suponen 40 kilómetros y apenas un 10 por ciento de un presupuesto del total de la actuación.

Fernández ha denunciado que "todo lo demás" de esta gran actuación "sigue sin tramitarse" y "atascado". "Aunque ahora se ponga en marcha el 10 por ciento de la obra queda lo principal", ha aseverado Fernández que cree que, "a este ritmo" y habida cuenta de la "complejidad" de la tramitación y el "retraso" que acumula -"principalmente desde la llegada de Ábalos", ha dicho-, la conexión de Cantabria con la alta velocidad "no entrará en servicio ni en 2030".

"Apunten esta fecha porque no me voy a equivocar nada", ha afirmado el portavoz popular.

También ha denunciado que en el Plan de Transformación que el Gobierno de España ha enviado a Bruselas, y con el que busca obtener 3.000 millones de euros de financiación para obras y mejoras ferroviarias, "no está Cantabria".

NAVES DE GAMAZO

Fernández sí ha reconocido que Ábalos ha actuado en lo relativo a la conversión de las Naves de Gamazo como sede de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación ENAIRE, que se inauguraron ayer, si bien ha recordado que fue un proyecto "que concibió" y empezó a trabajar De la Serna.

"El proyecto se configuró en su totalidad en la etapa anterior, cuando se concibió, cuando se negoció la cesión de las naves por parte de Puertos del Estado, cuando se negoció la cesión del patrimonio artístico para su exposición, cuando se redactaron los proyectos... Es decir toda esa parte corrió a cargo del anterior ministro", ha apuntado Fernández, que, además, considera que "poco hubiera costado" tener el "detalle" de invitar a De la Serna a la inauguración.

Al margen de los anuncios hechos por Ábalos respecto a algunas infraestructuras y la inauguración de las naves de Gamazo, el PP se ha preguntado "dónde están el resto de compromisos", como el tercer carril de la A-8 entre Laredo y Vizcaya, del que "no se ha vuelto a saber nada"; el tercer carril de la A-67 entre Polanco y Bezana, o el soterramiento de las vías de tren en Torrelavega, entre otros.