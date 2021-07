Sanitat inclou el departament de Torrevella com a opció en les borses temporals d'ocupació, de cara a la reversió

Com a requisits, el procediment no admetrà noves inscripcions ni tampoc permetrà canvis relatius a l'elecció de categories o modificació de l'opció d'altres departaments. Únicament possibilita la incorporació del departament de Torrevella a les persones que ja estigueren inscrites.

D'aquesta manera, les persones que ja estan inscrites en les borses, inclosa l'edició 18, podran triar l'opció de formar part de les del departament. El termini per a realitzar la sol·licitud serà del 6 al 15 de juliol.

"El pròxim mes d'octubre, el departament de Torrevella passarà a formar part de la xarxa pública sanitària. Per tant, el fet d'incorporar-lo en les llistes d'ocupació temporal suposa un pas més en el procés de reversió que està duent a terme la Conselleria de Sanitat", subratlla en un comunicat la directora general de Recursos Humans, Carmen López.

Quan es produïsca la integració del departament en la xarxa pública, la provisió de les necessitats de recursos humans de caràcter temporal es realitzarà a través de les llistes d'ocupació arreplegades en l'Orde 4/2019 de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment de selecció de personal temporal per a la cobertura de places estatutàries gestionades per la Generalitat.

Per a açò, la direcció de Recursos Humans convocarà la setmana vinent un procediment telemàtic per a poder realitzar aquest tràmit a través de la pàgina web de la Conselleria, obert fins a mitjan juliol.