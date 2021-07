El PP pide una estrategia "clara" de captación de fondos europeos para que Asturias "deje de perder oportunidades"

Los diputados Pablo González y Álvaro Queipo han criticado en rueda de prensa que el Gobierno asturiano no tenga "proyecto de región". Hay "muchos planes", ha explicado González, pero no hay una "estrategia efectiva" para competir por estos fondos.

Así, ha criticado que de los fondos que se han puesto a disposición de las CCAA hasta ahora, 33.000 millones, Asturias ha recibido 120 millones de euros menos que lo que le corresponde por criterios poblacionales, lo que supone un "agravio comparativo" con otras autonomías como Cataluña, que recibe 520 millones más de lo que corresponde por los mismos criterios.

El diputado Álvaro Queipo, por su parte, ha destacado que lo importante es que vengan fondos "y cuantos más posibles". Para ello, ha dicho, hay que conocer "la mordiente" del Gobierno, es decir, los proyectos que ha presentado para la consecución de fondos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Según documentación remitida al PP por el Ejecutivo, relativa al listado de manifestaciones de interés en el marco de este plan, hasta junio no hay "ni mordiente ni plan". Así, Queipo ha criticado que no se ha manifestado interés por ningún proyecto relativo a Educación ni a Salud, tampoco hay manifestaciones relativas a Derechos Sociales y Bienestar, ni a Turismo. En materia de industria, ha criticado, solo se han presentado dos proyectos.

"Vemos que no hay mordiente, que no se están haciendo los deberes", ha criticado Queipo, quien ha asegurado que su formación no entiende qué han estado explicando los consejeros en sus comparecencias en comisiones. "Damos por hecho que los datos que nos facilitaron son correctos", ha agregado, animando al Gobierno a que lo desmienta si no es así. "Si es correcto, la situación es grave, de una falta de interés por gobernar que es lamentable", ha aseverado.