Les Arts visita Bocairent al juliol amb l'òpera 'El tutor burlat' i un concert de l'OCV

En primer lloc, aquest dissabte, es representarà l'òpera 'El tutor burlat', del valencià Vicente Martín i Soler, que s'estrenarà de forma gratuïta a les 22.00 hores en la Plaça del Regne de Bocairent.

Així, el municipi rebrà la visita de la companyia d'òpera itinerant de Les Arts Volant, en la qual artistes i equip tècnic del teatre viatgen en un gran camió preparat per a transformar-se en escenari.

En aquesta ocasió, 'Il tutore burlato' es presenta en una versió en valencià amb un muntatge de Jaume Policarpo i un elenc de cantants del Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts integrat per Aida Gimeno (Violante), Larisa Stefan (Dona Menica), Oleh Lebedyev (Fabrizio) Omar Lara (Pippo) i Marc Sala (Don Lelio) juntament amb el cantant valencià Gonzalo Manglano (Anselmo) i José Jaime Hidalgo com a pianista.

GIRA DE L'ORQUESTRA

A més, la presència de les Arts a Bocairent es manté aquest mes de juliol amb el concert gratuït que oferirà l'Orquestra de la Comunitat diumenge que ve 11 en la seua gira impulsada per la Generalitat pels principals municipis del territori. Serà en el Teatro Avenida de la localitat a les 19.30 hores.

Els professors de la secció de cordes de l'orquestra de les Arts interpretaran un programa cambrístic que inclou les obres Serenata per a cordes, en Mi mayor de Dvorák i la Serenata per a cordes en Do major de Chaikovski.