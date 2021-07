Estela Grande desveló a principios de junio que se sentía "ilusionada" en el terreno sentimental, pues estaba conociendo a alguien. Eso sí, recelosa de su intimidad, en este tiempo la influencer ha preferido no desvelar la identidad del joven. Y por ello sus seguidores han celebrado este viernes su nueva publicación en Mtmad: finalmente, la modelo ha dado el paso de presentar a su novio.

La exconcursante de GH VIP ha compartido un vídeo desde Ibiza explicando cómo han sido sus vacaciones y en qué punto vital se encuentra. "Estoy en el clímax máximo de mi vida", ha reconocido, visiblemente feliz. "Estos días han sido increíbles", ha añadido, agradeciendo la amistad que comparte con sus amigas y lo "llena" que se siente "sentimentalmente".

Y es que la joven viajó la pasada semana a la isla pitiusa acompañada de sus amigas, aunque alargó su estancia cuatro días más para estar junto a su pareja, que también estaba allí. "Estoy unos días más con alguien que se ha ido a buscar un café. Cuando venga os lo enseño", ha avanzado al final del vídeo.

Estela Grande presenta a su novio. MEDIASET

Así, la exmujer de Diego Matamoros deja ver en los últimos segundos de la grabación a su chico, que le da un cariñoso beso antes de fundirse en un abrazo. No obstante, aunque el joven únicamente aparece de perfil, sus facciones recuerdan a las del futbolista del Getafe Juan Iglesias, con quien ya se especulaba que la modelo mantenía una relación la pasada primavera.

De hecho, la revista Semana apunta que ambos están juntos porque, además, el deportista también ha pasado unos días en Ibiza. Una teoría que gana peso con el intercambio de 'me gusta' y comentarios cariñosos y cómplices que ambos se dejan en Instagram.

"Me apoya, me ayuda a la perfección. Estoy segura de mí misma, pero con él, es que no sabéis cómo me apoya, es increíble. Si tengo un trabajo, me ayuda a hacerlo mil veces mejor… me ayuda a ser mejor, me impulsa, me da fuerza, me da alas. Es increíble, me siento muy bien. Desbordo felicidad, porque me complementa", explicaba Grande recientemente sobre su nuevo novio.

La pareja se conoció a través de una videollamada y, aunque al principio eran amigos, después afloraron los sentimientos. "Nos conocemos desde hace mucho tiempo, porque nos presentaron unos amigos en común. Lo conocí a través de una videollamada. Se presentó y yo le pregunté que dónde estaba… es que no os lo puedo contar. Si algún día quiere, se sentará aquí", expresó la influencer.

"Hemos estado conectados todo este tiempo. Le he contado todo, él a mí también, nos hemos contado nuestros amores, él los suyos, también los desamores… Ahora de repente somos amigos y también estamos juntos. Tenemos una relación fácil, tenemos un respeto, una confianza… nos lo hemos contado todo", zanjó.