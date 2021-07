El 69% d'aspirants a les oposicions docents a la Comunitat Valenciana suspenen les primeres proves, segons STEPV

Així ho assegura el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), que ha realitzat una anàlisi de les dades de les qualificacions.

En aquests moments, recorda el sindicat en un comunicat, s'ha realitzat la primera prova de les dos del procediment d'oposició, és a dir, els exàmens teòric i pràctic. Aquests dies s'estan duent a terme les proves de defensa de la programació/guia docent. Les persones que superen aquestes proves passaran a la fase de concurs, consistent en la valoració dels mèrits presentats, moment en el qual finalitzarà el procediment del concurs oposició.

STEPV després d'estudiar els resultats de les proves teòrica i pràctica, destaca que "han quedat desertes 435 places de les 3.542 oferides, la qual cosa significa que el 12% de llocs ja s'han quedat desert a meitat del procediment".

De les 67 especialitats convocades, han quedat places desertes en 24 especialitats. Crida l'atenció, apunten, algunes especialitats com Mecanitzat i manteniment de màquines o Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids, les dos del cos de Professorat Tècnic de FP, amb un 71% de places desertes. En el cos de Secundària, destaca Matemàtiques, amb un 41% de places desertes, o Grec, amb un 36%. Tots aquests percentatges, precisen, es podran veure modificats, ja que encara queden les notes de la programació docent.

STEPV també ressalta "l'elevat nombre de persones que s'han presentat i han suspès alguna o les dos proves". Així, en total, 11.919 persones que han realitzat les dos proves no han aprovat, la qual cosa representa el 69% de les 17.327 persones que s'han presentat a les dos proves (5.338 s'havien inscrit però no s'han presentat finalment o només s'han presentat a l'examen teòric però no al pràctic).

HOTELERIA I TURISME, UN 90% DE SUSPENSOS

L'especialitat que registra més persones suspeses és Hoteleria i turisme, del cos de Secundària, amb un 90%. En canvi, l'especialitat on més gent ha aprovat és Materials i Tecnologia: Ceràmica i Vidre, del cos de professorat d'Art i Disseny, amb un 71% d'aprovats.

Sobre l'impacte que han tingut les al·legacions presentades per les persones aspirants a les notes provisionals, no s'ha percebut, lamenta STEPV, un canvi significatiu, a pesar que hi ha gent que sí ha aconseguit aprovar finalment gràcies a la reclamació.

Aquest sindicat considera que les administracions educatives, tant l'estatal com l'autonòmica, "han de reflexionar sobre la convocatòria d'oposicions massives en tots els sectors públics".

Al seu paréixer, "açò trasllada un missatge nefast a la societat que cal combatre: que el professorat no està suficientment preparat per a impartir docència (calculem que el 75% del personal que s'ha presentat és interí)".

"CONCLUSIÓ ERRÒNIA"

"Aquesta és una conclusió del tot errònia perquè les oposicions són un mer filtre, en el qual hi ha molts factors que no controlen les persones aspirants i és un procediment que no s'ajusta a la realitat de les aules. A més, les condicions en les quals s'ha presentat el professorat interí no són les més adequades per a fer front a un procediment tan dur i que requereix molt temps de preparació, ja que s'ha hagut de fer front al curs més exigent de la història recent per la pandèmia".

En aquesta línia, subratllen que "moltes de les persones que s'han presentat les oposicions són docents interins que es juguen la continuïtat del seu treball si no superen aquesta convocatòria". El curs que ve, en reduir l'horari lectiu de 19 hores a 18 hores, es generaran noves places en el sistema que esmorteiran aquesta situació, "però ja va passar en 2019 en algunes especialitats més xicotetes on va haver-hi professorat interí que no va obtindre vacant al juliol per al curs següent", adverteixen.

Per al sindicat, "cal buscar altres fórmules de consolidació del personal interí, com l'aplicació de l'article 61.6 del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP): procés extraordinari per concurs de mèrits". En eixe sentit, insten el ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, a "deixar de fer propostes de modificació de l'EBEP absurdes i perjudicials per al col·lectiu i aplicar l'article esmentat en pròximes convocatòries".