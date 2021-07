Condenados a penas de entre tres y cuatro años de prisión por robar a punta de navaja a un hombre en Santiago

Los hechos se registraron en octubre de 2019 cuando los dos acusados se acercaron a otro varón en los soportales del Museo das Peregrinacións, de la capital gallega, donde se encontraba resguardándose de la lluvia.

Los individuos le pidieron el mechero y la víctima, al ver que se lo quedaban, les reclamó que se lo devolvieran. En ese momento, los acusados golpearon al otro varón y le robaron a punta de navaja, haciéndose con su teléfono.

El tribunal ha considerado a los dos acusados culpables de un delito leve de lesiones y de otro de robo con violencia e intimidación y uso de medio peligroso, con la concurrencia de la atenuante de intoxicación.

A uno de los investigados le impuso cuatro años y dos meses de cárcel y al otro tres años y medio de prisión. Además, deberán indemnizar a la víctima con 400 euros.

Los magistrados consideran acreditado lo ocurrido tras la declaración del perjudicado, quien los describió en todas sus declaraciones "de forma perfectamente coherente".

Los jueces no aprecian motivo "que pudiera incidir negativamente en la fiabilidad de sus afirmaciones, pues no conocía previamente a los acusados, todos los objetos sustraídos fueron recuperados y no se advierte que incida ningún factor, ajeno al de decir la verdad, que pueda guiar o afectar a su testimonio".

Por otra parte, su descripción está "corroborada objetivamente", tanto por el parte médico de lesiones como por las declaraciones de los agentes que interceptaron a los acusados en posesión de los objetos sustraídos.