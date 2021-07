Detinguda la presidenta d'un club de cànnabis de Dénia per traficar amb marihuana

L'acusada va ser sorpresa en un control amb una bossa de plàstic a l'interior de la qual guardava més de 8.000 euros en bitllets, la qual cosa va posar als policies després de la pista de l'establiment, informa Prefectura.

Una vegada allí, els agents van determinar que gran part dels clients entraven a l'establiment i eixien als pocs segons portant estupefaents. En el registre del local es van intervenir més de quatre quilos de marihuana.

Un dispositiu policial, format per agents de paisà i uniforme, de manera discreta es va desplegar pels voltants de l'associació per a comprovar com la majoria dels socis o clients accedien eixien als pocs segons.

Després de ser interceptats, se'ls aprehenia diverses quantitats de substància estupefaent, principalment marihuana que suposadament havien adquirit en el local.

Una vegada identificada la presidenta, va ser arrestada quan es disposava a obrir el local. En l'interior es van intervenir més de quatre quilos de marihuana, xicotetes dosis d'haixix, cigarrets ja embolicats, una bàscula de precisió i prop de 400 euros en metàl·lic.

Paral·lelament, la Policia ha alçat dos actes administratives per diverses infraccions. El cas s'ha posat en coneixement del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de Dénia.

Amb aquest operatiu ja són cinc els duts a terme en l'últim any per la Policia Nacional a Dénia en l'àmbit de les associacions cannàbiques.