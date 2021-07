Cvirus.- Ribó demana responsabilitat davant l'augment de casos a València: "Estem en un moment delicat"

"Estem en un moment delicat. No podem trencar tots els esforços que hem fet durant tant de temps", ha manifestat en declaracions remeses als mitjans, en referència a la prudència demostrada per la ciutadania, comerços, tendes i empreses durant l'últim any i mig.

Ribó ha fet notar que amb juliol arranca el període de vacances, que enguany coincideix amb una relaxació de les mesures restrictives, un increment de la mobilitat i "en un moment en el qual van a vindre moltes persones de vacances".

En aquest escenari, ha cridat a la "màxima responsabilitat" i a un seguiment estricte de les normes i les recomanacions marcades per la Conselleria de Sanitat Universal.

El primer edil també s'ha referit a la campanya de vacunació, que "continua en marxa i està demostrant la seua eficàcia" tot i que "encara estem lluny d'arribar a la vacunació completa de la població". Per açò, ha demanat "l'esforç de tots i, molt especialment, dels quals encara no estan vacunats, que han de continuar mostrant la seua responsabilitat personal i social".