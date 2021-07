Més de 500 xiquets en risc d'exclusió participen en els campaments d'estiu de Save the Children

Els campaments tenen lloc entre els mesos de juny i agost durant una mitjana de 21 dies. Tindran lloc també en altres ciutats d'Espanya tant en centres propis com en espais de contraparts, explica l'organització en un comunicat.

Des de l'entitat fan una crida al fet que hi haja una major oferta educativa durant l'estiu. En aquest sentit, la coordinadora de projectes d'Acció Social a la Comunitat Valenciana, Yolanda Carmona, ressalta que aquests programes d'estiu són un "suport fonamental" per a moltes famílies. A més, assegura que ajuden aquells xiquets i xiquetes de llars més vulnerables perquè "no es queden arrere".

Save the Children col·labora en aquesta campanya d'estiu amb la Fundació "la Caixa" en el marc del programa de CaixaProinfancia. BBK, Roche, United Way, Fundació Probitas, Banc Santander i IKEA participen també en aquest projecte.