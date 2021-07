Secretaria general de FP dice que "no existe FP de calidad sin empresas, y éstas no crecen sin trabajadores de calidad"

La secretaria general de Formación Profesional del Gobierno de España, Clara Sanz, ha afirmado que "no existe una FP de calidad sin empresas, y éstas no pueden funcionar y crecer si no tienen trabajadores de calidad", de ahí que empresas y centros "tengan que trabajar juntos para formar a los mejores profesionales".