El indignante vídeo que circula por redes en el que cuatro jóvenes hablan de matar homosexuales a golpes

Un joven ha denunciado en su red social Twitter un vídeo homófobo en el que cuatro chicos hablan de matar homosexuales: "Aprovechando que estamos celebrando el Orgullo no me puedo mantener callado ante lo que me ha pasado hoy".

Un amigo le enseñó un vídeo de Twitch en el que unos chicos que conocía desde hace años hablaban sobre matar a homosexuales: "¿Cuántos homosexuales crees que te bajas? Tú estás desnudo, sin nada, ¿cuántos crees que te bajas?", le pregunta uno de los protagonistas del vídeo a otro. "¿Qué es bajar?", le responde este, a lo que otro miembro del grupo contesta: "Matarlos en una pelea".

"Yo he dicho que uno", "yo me quedo en dos" y, finalmente, el primer aludido dice: "Yo no he hecho boxeo ni kickboxing y no sé qué resistencia tengo".

Hoy un amigo me a enseñado un video de twich en el cual unos chicos que conozco desde hace años (siempre han sido unos putos homofobos ) hablaban sobre cuantos maricones de mi ciudad (Donosti) tumbaban a ostias poniendome a mi, Julbit como ejemplo (repiten mi nombre todo el rato) pic.twitter.com/rhwTjtpc4u — @JULBIT (@NinfaDelBosque6) June 28, 2021

Además, la conversación no se queda ahí, también hacen referencia al joven Julbit: "Tú imagínate ahí a Julbit, metiéndole un puñetazo".

"Sinceramente siempre me he tomado a risas sus comentarios, pero no voy a tolerar que una panda de energúmenos se partan el culo hablando sobre pegar a maricones mientras que lo graban como si fuera algo divertido y ademas se crean con la libertad de salir impunes", ha dicho el usuario @Julbit en un hilo de Twitter.

Desde Podemos Euskadi también han denunciado estos hechos y han mostrado su apoyo al joven: "Estas actitudes son intolerables. No podemos permitir que situaciones como esta ocurran en nuestros municipios".