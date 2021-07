La compañía que debía asumir la cotutela de Britney Spears decide retirarse antes de empezar

Desde sus impactantes declaraciones del miércoles de la semana pasada en las que explicitó por fin públicamente su hartazgo por la tutela que le mantiene la justicia desde hace 13 años a cargo de su padre, James Spears, cada nueva noticia sobre Britney Spears se convierte en Trending Topic en Twitter y azuza al movimiento #FreeBritney. Y lo que ocurrió este jueves no podía ser más ejemplificante.

Aunque se trataba de una petición anterior a las palabras de la cantante, las redes no podían perdonar que la jueza Brenda J. Penny no solo negase la retirada de la tutela paterna a Britney, sino que confirmaba que esta se convertía en una cotutela de James Spears junto a la institución financiera Bessemer Trust Company de California.

Los seguidores de la autora de éxitos como Baby One More Time o Gimme More no se podían creer que no liberasen a su artista favorita y comenzaron a desprestigiar a la compañía asegurando que se convertían, jugando con el tema I'm a Slave 4 U de Britney, en sus esclavistas.

Esto ha provocado que en apenas pocas horas Bessemer Trust haya decidido retirarse de la cotutela (que en su caso se trataba de una conservación del patrimonio, las cuentas y la herencia de Britney junto a su padre) antes incluso de que esta se haga oficial, tal y como ha informado el portal TMZ.

Según el medio, que afirma tener fuentes con conocimiento directo del tema, los ejecutivos han decidido no involucrarse porque "se han acobardado" ante toda la controversia que rodea la tutela de Spears. Según estos informantes, en Bessemer existe la sensación de que las circunstancias de la polémica se ha convertido en un "nido de avispas", por lo que prefieren dar un paso atrás.

Por último, el medio afirma que hay otros dos grandes motivos para esta retirada de la custodia por parte de la compañía crematística: no quiere tratar con James Spears y tiene sus más y sus menos con el abogado de la cantante, Samuel D. Ingham III.

La propia institución financiera se ha puesto en contacto con TMZ para dar su versión de lo ocurrido, comenzando porque ya han presentado los documentos necesarios para abandonar la cotutela de Britney, explicando, eso sí, que cuando Bessemer aceptó firmar, Britney estaba de acuerdo. De hecho, añaden, la artista firmó un acuerdo con la compañía y los documentos incluyen su rúbrica.

"Bessemer ha escuchado a Britney y respeta sus deseos", comentan acerca de que desde la institución se siguió con interés la declaración de 24 minutos de la artista la semana pasada sobre que desea el fin de la tutela. Y que por ello mismo es importante destacar que nadie en la empresa ha llegado a asumir jamás el papel de coconservador de sus finanzas porque no se terminó de presentar la documentación adecuada. Para finalizar, certifican que no han hecho nada en este asunto y que así seguirán, amén de que no intervendrán con la justicia porque ya existe un tutor, James Spears.