L'atur baixa en 8.732 persones al juny en la Comunitat Valenciana, un 2,01% menys que al maig

El total d'aturats en la regió queda en 426.533, segons les dades publicades aquest divendres pel Ministeri de Treball, amb un total de 209.116 a València, 174.726 a Alacant i 42.691 a Castelló.

En comparació al mateix mes de l'any passat, l'evolució de l'atur al juny de 2021 a la Comunitat Valenciana representa una baixada del 6,63% amb un total de 30.263 aturats menys.

A nivell nacional, el nombre d'aturats registrats en les oficines dels servicis públics d'ocupació (antic Inem) va baixar en 166.911 aturats al juny (-4,4%), la seua major reculada en qualsevol mes des que hi ha registres.

És el segon mes consecutiu en el qual la desocupació registra rècord de descensos a Espanya. Al maig s'havia experimentat la major caiguda de la sèrie, de 129.378 persones, però juny ha superat aquesta xifra, acostant-se a una reducció de 167.000 persones.

Amb el descens de l'atur al juny, el volum total d'aturats va aconseguir en finalitzar el sisé mes de l'any la xifra de 3.614.339 aturats, la seua xifra més baixa des de març de 2020, quan va arribar la pandèmia.

La xifra d'atur de juny, igual que va ocórrer en els mesos anteriors, no inclou els treballadors que es troben en suspensió d'ocupació o reducció horària com a conseqüència d'un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), ja que la definició d'atur registrada no els comptabilitza com a aturats.

En termes desestacionalizats, l'atur registrat va baixar al juny en 102.604 persones en el conjunt del país, registrant també la seua major caiguda de la sèrie.

En l'últim any, l'atur a Espanya acumula un descens de 248.544 desocupats, la qual cosa suposa un 6,4% menys. Treball destaca a més que l'atur s'ha reduït en quasi 395.000 persones en els últims quatre mesos.

L'atur nacional va disminuir al juny en tots els sectors, excepte en l'agricultura, on va pujar en 1.882 persones (+1%), per les característiques estacionals d'aquesta activitat. El major retrocés de la desocupació el va protagonitzar el sector servicis, amb 131.217 aturats menys (-4,9%).

Al juny es van registrar 1.798.047 contractes a Espanya, un 55% més que en el mateix mes de 2020, dels quals 172.866 van ser indefinits, el 9,6% del total de contractes.

El Ministeri ha informat a més de que la despesa en prestacions va aconseguir els 2.332 milions d'euros en el mes de maig (última dada disponible), dels quals 555 milions van correspondre a prestacions per a treballadors en ERTO, enfront dels 632 milions del mes d'abril.