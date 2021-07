Cinco mitos que Google desmiente sobre los anuncios de YouTube

Las creatividades eficaces son el gran activo de los anuncios que dan buenos resultados. En el recorrido para lograr alcanzar este éxito, es normal que los equipos de marketing de las empresas desarrollen sus propias ideas de lo que es un anuncio creativo efectivo en diferentes canales. Sin embargo, no siempre son eficaces estas ideas ni aplicables para todas las plataformas. Por ejemplo, en Google han detectado que las marcas que consiguen alcanzar el éxito en YouTube tienen estrategias y enfoques creativos que desmienten las ideas de diferentes empresas que, al final, han pasado al saber popular como mitos que se aceptan y no se tratan de comprender ni justificar. En este artículo encontrarás algunas de esas suposiciones y la explicación de Google de cómo replanteártelas para crear mejores anuncios.

En el site Think with Google han desgranado cinco de estas ideas extendidas y poco acertadas sobre cómo conseguir que tus anuncios funcionen en YouTube. Alguna es probable que te sorprenda, como el hecho de que se afirme que resulta “imposible saber a ciencia cierta qué hay que hacer para alcanzar el éxito", pero no es cierto.

Además, el artículo cuenta con ejemplos prácticos sobre cómo las marcas desmienten estas suposiciones al trabajar en serio sus creatividades. Por ejemplo, en LinkedIn UK hicieron una prueba que consistía en publicar el anuncio de TV en YouTube para ver qué resultados daba y, además, recursos adaptados a YouTube. Los resultados de estos recursos fueron mucho mejores que con el anuncio de TV. La consideración aumentó en un 20 %, el recuerdo del anuncio creció en un 178 % y la campaña fue 2,3 veces más rentable a la hora de impulsar el Brand Lift.