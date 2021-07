Activen la web per a ajornar la vacuna per vacances

La pàgina web perquè els valencians puguen comunicar a Sanitat quan se’n van de vacances i ajornar la citació per a la vacunació ja està activa. La Conselleria ha posat en marxa l'anomenada Agenda Vacacional perquè els ciutadans de la Comunitat Valenciana puguen adaptar el procés d'immunització enfront del coronavirus en funció dels seus viatges estivals.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, va afirmar ahir que la finalitat és “facilitar als ciutadans que puguen gaudir del seu període de vacances, i vacunar-los quan estiguen disponibles”.

Per això, en aquesta pàgina web, la persona d'entre 18 i 39 anys que estiga esperant la cita per a la seua primera dosi pot accedir a un formulari en el qual pot indicar en una agenda de vacunació les setmanes que romandrà fora i que, per tant, no podrà acudir a vacunar-se, van informar des de Sanitat.

D'aquesta manera, s'ajornarà la citació per a quan estiga disponible, respectant l'ordre de vacunació que s'està duent a terme en la Comunitat Valenciana, que és per grups d'edat. A més, s'enviarà un SMS amb l'enllaç a la web a les persones d'entre 18 i 39 anys que es preveu citar al llarg de l'estiu.

Segons va explicar Barceló, “des de Sanitat s'ha posat en marxa aquesta mesura amb la finalitat de planificar de manera eficient el procés de vacunació durant aquest estiu, i mantindre així el bon ritme d'immunització en la Comunitat Valenciana”.

Aquesta iniciativa va dirigida a persones que estan pendents de rebre la primera dosi de la vacuna Covid-19, ja que les que estan pendents de rebre la segona dosi ja tenen una citació prèvia realitzada en el moment que els van posar la primera vacuna.

Els requisits per a poder indicar les vacances i no ser citat durant eixes dates són tindre entre 18 i 39 anys (nascuts entre 1982-2003 inclusivament), no haver rebut cap dosi de la vacuna Covid i no tindre cap cita prevista de vacunació.

Vacunació joves de 20 a 30 anys

D'altra banda, la Conselleria manté la segona setmana d'agost com a data per a començar la vacunació dels joves entre els 20 i els 30 anys, amb el que es descarta avançar la data per a immunitzar a les persones d'entre els 16 i 30 anys, malgrat les últimes dades de contagis en la Comunitat Valenciana.

Així ho va afirmar la consellera Ana Barceló en un fòrum organitzat pel Club Informació, UA, CEV i Baleària, on va dir que 160.000 persones rebran la pauta completa amb AstraZeneca després de la decisió d'avançar la segona dosi a la desena setmana.

A preguntes sobre si el seu departament s'ha plantejat modificar els terminis de vacunació de les persones d'entre els 16 i 30 anys davant la progressió dels contagis en la Comunitat, Barceló va descartar aquesta opció, però va ressaltar que demanen “responsabilitat” als joves d'eixa franja d'edat.

“Ahir [pel dimecres] vam tindre un consell interterritorial i se'ns va demanar pronunciar-nos; no avançarem la vacunació als més joves, però sí que els demanarem responsabilitat”, va indicar, i va afegir que no es pot avançar en els grups de vacunació “quan al setembre començarà la universitat i els alumnes han d'estar vacunats, a més de que les edats estan precisament en l'etapa que no es pretén avançar”.

Així mateix, va detallar que “en la segona setmana d'agost començarem la vacunació entre els 30 i els 20 anys”. “Espere que eixe ritme ens porte a concloure el procés al més prompte possible en funció de les dosis que reba la Comunitat Valenciana”, va agregar.

D'altra banda, preguntada sobre si se sent “satisfeta” pel nivell de vacunació que registra la Comunitat fins hui, Barceló va explicar que quan es va plantejar l'estratègia la Comunitat Valenciana va rebre menys dosi perquè la “prioritat” era “atendre i administrar les vacunes als majors” i hi ha comunitats autònomes que tenen un “envelliment extraordinari” de la població.

“Quan es va plantejar l'estratègia es desconeixia el número de dosi que anàvem a rebre. El Ministeri va fixar llavors el grup d'edat com el número a tindre en compte per a remetre les vacunes, perquè hi ha comunitats autònomes que tenen un envelliment extraordinari i, per tant, un major nombre de persones a protegir i altres teníem menys persones en eixe grup per a vacunar”, va exposar la titular de Sanitat Universal i Salut Pública.

El retard en la franja de 60 a 65

Barceló es va referir a la paralització de la segona dosi de AstraZeneca com una circumstància que va afectar el procés de vacunació. “Nosaltres el que hem fet ha sigut avançar la vacunació a les 10 setmanes entre 60 i 65 anys, així com als grups que estaven pendents, per la qual cosa la setmana que ve vacunarem a 160.000 persones amb AstraZeneca, avançant així la pauta marcada de les 12 setmanes”, va afirmar.