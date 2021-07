La base de l'ONU de Quart de Poblet sumarà 250 empleats

El Centre de la Informació i les Comunicacions de l'ONU (UNICTF), encarregat de proveir de serveis de telecomunicacions a les missions de pau de l'ONU, preveu ampliar la seua plantilla en unes 250 persones en els pròxims mesos.

El secretari general de l'ONU, António Guterres, al costat del president de la Generalitat, Ximo Puig, i la ministra d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, Arancha González Laya, va visitar ahir aquesta base de l'ONU, situada en la localitat valenciana de Quart de Poblet, en el desé aniversari de la seua inauguració.

En concret, van assistir al Centre Internacional de Computació de Nacions Unides (UNICC, en les seues sigles en anglés), que compta amb més de 200 treballadors, encara que es preveu arribar als 300 al llarg d'enguany. Aquesta agència, la més gran que l'ONU té a Espanya, va ser creada per Nacions Unides fa 50 anys per a donar serveis de tecnologia i innovació a tot sistema de Nacions Unides i a altres organismes internacionals, segons va explicar el seu director, Sameer Chauhan, als periodistes presents.

Des de València, la UNICC ofereix serveis de ciberseguretat a totes les agències de l'ONU; alberga un gran centre d'anàlisi de dades que monitora la informació les 24 hores durant tots els dies, i comptarà, a més, amb un servei en el ‘núvol’ per a totes les Nacions Unides.

Foto de grup dels participants en la trobada d'aquest dijous a la seu de l'ONU situada a Quart de Poblet. GVA

La UNICC ha optat per València com a centre d'excel·lència tecnològica i per a la seua expansió a causa del talent que ha trobat en aquesta regió i al potencial de gent especialitzada i molt preparada que hi ha, van explicar des de l'organisme.

A més dels treballadors d'aquesta agència, la base de l'ONU de Quart de Poblet acollirà en els pròxims mesos a un centenar d'empleats d'Unicef i altres 50 persones de l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM), que s'uniran a les 400 persones que actualment treballen en aquesta base valenciana.

El president Puig, d'altra banda, va valorar el treball de l'ONU en favor de “la pau, el desenvolupament i la igualtat en el món”, i va destacar que aquesta base dóna visibilitat a la Comunitat i la fa “partícip del projecte comú que és l'ONU”. “Gràcies a aquesta base, València forma part d'eixe món per la pau”, va afirmar Puig, qui ha dit que continuaran treballant i cooperant amb el Govern d'Espanya i amb l'ONU perquè aquest centre s'amplie.