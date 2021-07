L'operació eixida d'estiu preveu 2,4 milions de viatges en les carreteres

La primera operació eixida de l'estiu, que coincideix amb el cap de setmana, tornarà a omplir les carreteres valencianes en un altre any atípic marcat per la pandèmia i per la inexistència de restriccions a la mobilitat general. La Direcció General de Trànsit (DGT) preveu 2,37 milions de desplaçaments en la Comunitat Valenciana durant aquesta operació, que comença hui a les 15.00 hores i finalitza el diumenge a les 24.00.

Per províncies, està previst que 1,15 milions viatges es produïsquen en la de València; 850.000 en la d'Alacant i 370.000 a la província de Castelló. A nivell estatal s'espera un total de 4.440.000 desplaçaments de llarg recorregut, dels quals un 23% corresponen a l'àrea d'influència del Centre de Gestió Trànsit de València (Comunitat Valenciana, Murcia i algunes vies d'Albacete).

La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, va indicar que per a aquesta operació “s’utilitzaran al màxim els recursos disponibles”. Així, a agents de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil se sumarà el personal funcionari del Centre de Gestió de Trànsit, Patrulla d'Helicòpters i personal encarregat del manteniment de carreteres.

També es comptarà, segons va detallar, amb la col·laboració de les Policies Locals per a les entrades a les grans poblacions i travessies. “Tots ells pararan atenció especial a les incidències amb l'objectiu d'aconseguir la major seguretat i fluïdesa”, va dir Calero. La delegada va fer a més una crida “a la prudència” i va aconsellar “màxima precaució en la carretera”.

Segons les estimacions de la DGT, es preveu que les hores de major intensitat de circulació siguen de 16.00 a 21.00 hores de hui divendres; de 8.00 a 14.00 hores del dissabte, 3 de juliol; i de 16.00 a 21.00 h del diumenge, 4 de juliol.

Aquesta és la primera operació eixida d'un estiu atípic, el segon en pandèmia, amb bones expectatives per al turisme nacional i més incertes en l'àmbit internacional, per la qual cosa els operadors de transport manegen les seues previsions amb cautela.

L'aliança turística Exceltur espera un repunt important de la demanda nacional, sobretot a destins peninsulars, als quals es pot viatjar amb cotxe, segons va explicar el seu vicepresident executiu, José Luis Zoreda.

Exceltur té també bones expectatives per a l'arribada de viatgers internacionals, especialment d'Alemanya i França, però Zoreda alerta de la gran volatilitat per l'impacte dels nous ceps del coronavirus, que podrien produir canvis sobtats en la mobilitat intraeuropea.

El cotxe és el mitjà considerat més segur i això explica que la despesa en gasolina haja superat els nivels prepandèmia en un 155% i cresca més de 50 punts percentuals en l'últim any.

Pitjors trams

ALACANT. Les carreteres i trams conflictius són, en el cas de la província d'Alacant, l'A-70 entre els quilòmetres 0 i 31,2; els accessos i eixides de la circumval·lació d'Alacant; dels quilòmetres 157 al 159 en l'accés a Altea; del 95 al 86,5 en els accessos a l’Altet- Santa Pola i costa; i del 49 al 55 en els accessos a Torrevieja en la N-338 entre el 0 i el 5,1, segons la Delegació del Govern.

CASTELLÓ. En aquesta província, del 971,3 al 997, entre Castelló i Oropesa; i en la CV-13, en el 16,4, ramal d'enllaç amb AP-7 i N-340 a Torreblanca

VALÈNCIA. En l'A-3, del quilòmetre 300 al 295, en l'entrada a Requena; del 347 al 352, en el tram d'entrada i eixida, a Quart de Poblet; en l'enllaç de la A-7 i A-3 i en la N-332 entre els km 221,7 i 213,5; els extrems de la variant de Gandia i travessies de Bellreguard i Oliva regulades per semàfors; en l'accés a Tavernes de la Valldigna i platges; en la rotonda d'accés a Cullera i platges i en la CV-500 en el tram entre la fi de l'autovia i la Rotonda del Sidi en l'eixida i entre la rotonda del Perellonet i la del Saler.

Banderes Qualitur per a les platges

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, va visitar ahir Gandia, on va assistir a l'hissat de les banderes Qualitur. Colomer va destacar que les banderes Qualitur “certifiquen la qualitat de les platges de la Comunitat Valenciana i hi ha molt d'esforç darrere”, al mateix temps que va recordar que la qualitat certificada “s'examina i s'avalua amb mètriques i paràmetres, i Gandia té el reconeixement d'aquesta bandera com a resultat de treballar per la qualitat”.

Turisme ha concedit enguany la Bandera Qualitur 2021 a 177 platges de 36 municipis de la Comunitat Valenciana.

En xifres

1,15 milions de desplaçaments es produiran a la província de València, segons la DGT.

3 dies durarà el primer operatiu especial de Trànsit, des de les 15.00 hores de d’aquest divendres fins a la mitjanit del Diumenge.

850.000 desplaçaments es preveuen durant aquests dies a la província d'Alacant, principalment cap als seus destins de platja.

4,4 milions de moviments amb cotxe es produiran en les carreteres de tota Espanya, segons la previsió de l'operació eixida d'estiu de la DGT.