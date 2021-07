Esta semana, Olga Moreno se llevó una doble sorpresa en Supervivientes. Una fue por ser elegida por la audiencia para recibir una caja llena de mensajes de su familia, y otras fue la propia caja. De hecho, muchos eran los espectadores que esperaban conocer el contenido de estos mensajes, contenido que no dejó indiferente a nadie.

Rocío y David Flores o su hija Lola le enviaron cartas, pero la que más llamó la atención fue la de Antonio David porque le dijo, entre otras cosas, "te sobra lo que otras no han tenido nunca", lo cual se interpretó como una referencia a Rocío Carrasco.

De hecho, Rocío Flores comentó en El programa del verano que creía que iba en respuesta a la mítica frase "No tiene coño, no lo tiene" que pronunció su madre en la serie documental en referencia a Olga y que le parece "vergonzosa".

Sin embargo, la propia concursante ha negado que fuera así, contradiciendo la versión de Rocío Flores. Aunque la sevillana primero dijo que no tenía "ni idea" de a lo que se refería con "te sobra lo que otras no han tenido nunca", argumentó que era cosa de su marido y de ella.

"Pero no va por donde tú crees que va. No es por Rocío, no tiene nada que ver, lo que pasa es que él siempre me ha visto muy luchadora", explicó después durante la gala de Supervivientes. "Entonces sí que sabes a lo que se refiere", le dijo Jorge Javier Vázquez.

"Sí, claro. Pero no lo puedo compartir, es una cosa de mi marido y mía. Pero te vuelvo a repetir, no va por Rocío Carrasco, te lo aseguro", sostuvo Olga Moreno. "Te aseguro que mi marido no tiene esa maldad para decirlo en una carta y te puedo asegurar que no tiene absolutamente nada que ver, y más que es la madre de esos niños".

Sea por el motivo que argumentó Rocío Flores o por otra razón, lo cierto es que la frase que le mandó Antonio David ha sido muy criticada, no por su posible indirecta a Rocío Carrasco, sino porque es algo que puede hacer que ella le dé vueltas a la cabeza y le pueda afectar en su concurso.