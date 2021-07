El pasado martes, detuvieron a José Luis Moreno en el marco de la operación Titella, de la que es considerado el cabecilla y que se encargaba de blanquear capitales a través de más de 700 sociedades mercantiles con las que supuestamente defraudaron más de 50 millones de euros. Tras esto, muchos son los momentos televisivos y mediáticos que se están recuperando y que, sin comerlo ni beberlo, podrían cobrar algo más de sentido ahora.

Desde el tenso encuentro en el que Yolanda Ramos le pedía el dinero que le debía -algo que también le habría pasado a otros artistas- hasta las amenazas recibidas por Sandra Barneda en una pausa publicitaria -amenazas que también podría hecho a otros-, sin olvidar las acusaciones de algunos famosos de algunas proposiciones que iban más allá de lo profesional.

Sin embargo, al margen de todos estos testimonios, algunos ya conocidos y otros que están surgiendo ahora, las redes han dejado ver que solo haría falta mirar alguna de las actuaciones de José Luis Moreno como ventrílocuo para conocer algunos detalles de esta operación.

Fue uno de sus sketches de hace décadas junto al cuervo Rockefeller el que ha resultado ciertamente profético. El muñeco era uno de sus personajes más irreverentes y deslenguados y constantemente se estaba metiendo con el productor. Pero en esta actuación sus improperios parecen coincidir con lo que se le acusa a Moreno.

Esto simplemente es brutal.

Lo único que tiene que hacer la fiscalía para destapar todos los delitos de José Luis Moreno es ver sus confesiones durante los últimos 30 años a través de su muñeco Rockefeller. pic.twitter.com/eocArtDJgs — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 1, 2021

"¿Usted sabe que han descubierto por qué tengo yo éxito?", le pregunta el ventrílocuo, provocando que el cuervo empiece a hacer gestos de complicidad con la audiencia. "¿Sabe cuál es la clave del éxito?", le vuelve a preguntar.

"Sí, robar más de 10.000 millones, embaucar a la gente inocente sacándole sus ahorros, ser traficante de armas o de drogas y, si te he visto, no me acuerdo", responde tajantemente Rockefeller.

"No tiene ninguna razón. ¿No ve que cuando ocurren esas cosas se desenmascaran y la gente termina donde tiene que terminar?", le rebate José Luis Moreno. "Eso todo se soluciona, cuando hay un desfalco o algo, llega el Estado y paga".

"Sí, del dinero de los contribuyentes", apostilla el muñeco. "¿Usted de qué habla? Si no ha contribuido en su vida", responde el productor, a lo cual, Rockefeller le echa en cara algo similar a lo que le han dicho otros artistas: "Porque no me da un puto duro, desgraciado. Negrero, empresario, chorizo. ¡Encima lo dice, el tío!".