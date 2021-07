El pleno del Ayuntamiento de Granada toma conocimiento este viernes de la renuncia de Luis Salvador (Cs)

Luis Salvador anunció este pasado jueves en rueda de prensa su "renuncia voluntaria" a raíz de la crisis municipal que se abría el pasado 8 de junio con la salida del PP y de dos concejales de la formación naranja del equipo de gobierno local, en el que se quedó desde entonces con el único apoyo de su teniente de alcalde, José Antonio Huertas.

Salvador explicó que ha tomado esta decisión con el objetivo de "desatrancar" la situación de "bloqueo" que padece desde hace tres semanas el Ayuntamiento y permitir que haya "estabilidad los dos próximos años" y "eso -ha dicho- solo se puede hacer apoyando la lista más votada" en las pasadas elecciones municipales. Fue la liderada por el socialista Francisco Cuenca, que cuenta con diez de los 27 concejales que integran la corporación municipal.

Tras conocer la renuncia de Salvador, el PSOE confió en que su partido gobierne la ciudad con Francisco Cuenca "a la cabeza" y confirmó que no se plantean presentar otro candidato que no sea él al pleno de investidura que deberá celebrarse en los próximos días. La viceportavoz del PSOE Raquel Ruz garantizó que actualmente "no existe acuerdo" de ningún tipo con Luis Salvador ni con ninguna otra formación, tampoco con Unidas Podemos, y que "seguirán dialogando".

El portavoz de Unidas Podemos, Antonio Cambril, avanzó que su formación apoyará a la lista más votada en el pleno de investidura, el PSOE, por "posición ideológica, por ser coherentes con lo que ya hicieron" hace dos años y para evitar una nueva edición del "gobierno de las derechas". La propuesta será llevada en todo caso previamente a la asamblea de la confluencia, que es quien tiene la última palabra.

El PP anunció por su parte que "presentará candidato" al pleno de investidura que deberá celebrarse en los próximos y ha llamado a Ciudadanos a "que cumpla su palabra dando paso al acuerdo alcanzado entre ambas formaciones que posibilite la alternancia" en la Alcaldía.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Vox, Onofre Miralles, garantizó que "ayudarán a la estabilidad" del Ayuntamiento y "siempre" harán lo posible por "evitar" que sea la izquierda quien gobierne en el consistorio.