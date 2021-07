Cambio de mecánica en 'Supervivientes 2021': ni expulsión, ni nominaciones

Este jueves, Telecinco emitió una nueva gala de Supervivientes. En ella, estaban nominados Tom Brusse, Alejandro Albalá y Gianmarco Onestini. El primero en salvarse fue Brusse y, el segundo, Onestini.

Sin embargo, lejos de abandonar el reality, Albalá se someterá a una nueva votación, como es habitual. Sin embargo, lo que no suele ocurrir es que esa segunda votación se dilate durante una semana.

Así, y según anunció Jorge Javier Vázquez al final de la última entrega del programa, el exmarido de Isa Pantoja se medirá contra Lola Mencía y Lara Sajén, todavía desterradas, mediante el televoto.

Pese a que el domingo se emitirá Conexión Honduras, presentado por Jordi González; será el jueves cuando uno de los tres se convierta en uno de los últimos expulsados definitivos de la edición, algo que hizo resoplar a una agotada Lola, de La isla de las tentaciones 3.

Pero eso no es todo, el expulsado se quedará a las puertas de la unificación definitiva, que tendrá lugar el mismo jueves. Este cambio en la mecánica hizo, asimismo, que en esta última gala emitida no hubiera ni nominaciones ni prueba de líder. Lo que sí hubo fueron desnudos, cortes de pelo, lloros, despedidas y grandes desencuentros.

Los tres nominados se enfrentarán a una semana especialmente complicada, además, por lo que decidieron hacer a cambio de las recompensas de la mesa de las tentaciones: Albalá no podrá nominar en lo que resta de concurso, Sajén andará con una pesada bola atada a su tobillo y Lola probará tres castigos: no ver, mantener sus manos atadas y no hablar, eso sí, en días distintos.