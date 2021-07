Ping, en 'First dates': "He venido al programa a ver si echo un 'kiki'"

La sinceridad antes todo, así acudió Ping este jueves a First dates. El programador comentó en su presentación que "he nacido en España, pero mis padres son chinos. No hablo mucho su idioma porque soy un 'chino de palo'".

Lidia Torrent quiso saber qué tal le iba en el amor, y Ping le contestó que "no muy bien porque, o me ven como un amigo o unas veces quieren ellas y yo no". Y añadió que "hoy en día el amor está muy complicado".

"He venido al programa porque llevo dos meses sin echar un 'kiki' y tenía que buscar una solución: O venía a First dates o no hay quien me saque de este agujero", reconoció el comensal.

Su cita fue Claudia: "Mis padres me llevaban de pequeña a restaurantes chinos y me gustaban mucho", comentó en su presentación antes de conocer a Ping: "El físico de un asiático me entra más que el resto", afirmó.

"Me ha chocado un poco cuando me ha dicho que le gusta la cultura asiática porque se esperan un prototipo de persona en el que yo no encajo. Esperan alguien tímido y yo no lo soy", comentó Ping.

Ambos pasaron a la mesa para conocerse mejor y ver si los dos madrileños encontraban algo entre la cultura española y la china que les hiciese conectar para futuras citas fuera del programa.

Ambos planearon un viaje a China porque Claudia comentó que "he estado en Corea del Sur y en Japón, pero me falta ir allí. Tengo planeado un viaje con una amiga para recorrernos el país con nuestra mochila".

Tras la cena, los dos fueron al fotomatón para hacerse unas fotos de recuerdo donde Ping se atrevió a coger en volandas a Claudia para hacérselas y ambos no pararon de reírse.

Al final, Ping admitió que "me encantaría tener una segunda cita con Claudia", mientras que la madrileña coincidió con el programador, y también quiso volver a verse: "Me ha sorprendido para bien".