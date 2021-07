Pablo Díaz: "'Pasapalabra' ha sido la experiencia de mi vida y dudo mucho que nada lo vaya a igualar"

"Este concurso ha sido la experiencia de mi vida y dudo mucho que nada de lo que me vaya a ocurrir en el futuro lo vaya a igualar de la misma manera", afirmó Pablo Díaz en el especial de Pasapalabra que le dedicó Antena 3.

El programa repasó los mejores momentos del concursante en el espacio de Antena 3, recogió declaraciones de sus familiares (abuelas y padres) y de los rivales que ha tenido en el año que ha participado en el programa.

"En el año de Pablo en Pasapalabra de alguna manera nosotros hemos crecido y vivido con él, y él con nosotros. Esto nos unirá para toda la vida", afirmó Roberto Leal.

Pablo, por su parte, reconoció que "todo empezó viendo un programa de la tele con mi abuela y nunca jamás hubiera imaginado que aquello desembocaría en tantas cosas y llegaría tan lejos".

Roberto Leal, en el especial de 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

El presentador destacó que "lo que hemos hecho durante todo este tiempo ha sido un viaje. He dado lo mejor de mí para que tanto él como otros concursantes estén cómodos, pero Pablo lo ha recibido con ese cariño que yo también he notado que me ha demostrado".

"Le pediría que grabe cada fragmento de lo que ha pasado porque este año todo ha sucedido rapidísimo. Que se lo lleve empaquetadito a casa porque esta experiencia es algo único", aseguró Leal en el programa especial dedicado al concursante.