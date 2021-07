Los concursantes de 'OT' homenajean a Álex Casademunt en el que habría sido su 40 cumpleaños: "Gracias por todo"

Este 30 de junio, Àlex Casademunt hubiera celebrado su 40 cumpleaños y todos sus familiares y compañeros han querido recordarlo y homenajearlo mostrando los momentos más bonitos y divertidos que han pasado con el artista.

Sus compañeros de Operación Triunfo han desempolvado los álbumes de fotos y las cámaras para compartir viejos vídeos caseros y felicitarle su cumpleaños allí donde esté.

Verónica Romero ha mostrado una grabación donde se puede ver a un joven Casademunt hablándole a la cámara sobre su vestimenta. Romero, desde su casa, no puede evitar reírse con la labia de su compañero.

En la publicación escribe: "Gracias por todos los momentos que me has regalado. Me llenaste el corazón de risas y de amor. Y eso es el mejor regalo que se le puede hacer a cualquier ser humano".

Nuria Fergó, con una fotografía en blanco y negro y vídeo recopilación de El reencuentro, ha publicado el texto más personal: "Alex, hoy cumplirías años. Te confieso que me sigue doliendo y me cuesta hablar de ti, a veces pienso que es todo una mala broma y que nos vamos a ver pronto".

Hablándole directamente a su compañero, no puede ocultar su dolor: "Sé que nos ves y estoy segura que donde estés no pararás, porqué tú siempre has sido la revolución" y añade: "Feliz cumpleaños. Hoy te vamos a celebrar con mucho dolor, no te voy a engañar. Sigue cuidando de tu familia y de nosotros, te queremos".

Javian, por su parte, ha mostrado un vídeo mucho más reciente en el que cantan a dúo delante de un foco. Las risas estaban aseguradas cuando ambos estaban juntos y el músico ha querido hacer una divertida celebración: "Ya son 40 melones. Lo bueno es que siempre tendrás 39 so culebrilla".

Geno compartía un extenso vídeo de más de un minuto con una recopilación de momentos divertidos y musicales en los que también aparecían otros compañeros de la Academia. "Álex, Siempre vivirás en mí, siempre recordaré este día como tu cumpleaños" aseguraba, "no habrá ni un solo día que no deje de pensar en ti, amigo, compañero, hermano".

La huella de Àlex Casademunt es evidente en todas las personas con las que convivió y en algún momento hizo reír. Más allá de las publicaciones de Instagram, todos sus compañeros recordaran su cumpleaños con una sonrisa agridulce.