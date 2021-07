Pablo Díaz: "Javier Dávila es la persona que más difícil me lo ha puesto en 'Pasapalabra'"

Antena 3 decidió emitir un programa titulado Especial Pablo donde hicieron repaso de los mejores momentos del tinerfeño en Pasapalabra, con declaraciones de sus rivales (Nacho, Luis Marta y Javier) y de sus familiares.

También recordó su primer día en el concurso: "Cuando me entero de que voy a participar otra vez en Pasapalabra -ya concursó en su etapa en Telecinco- lo primero que me vino fue una ilusión tremenda porque quería volver".

El 26 de junio de 2020 se enfrentó a Fernando en La Silla Azul, al que eliminó acertando las preguntas con la letra N porque "es, probablemente, una de las letras que más me he estudiado".

"En el primer programa no estaba especialmente nervioso porque ya conocía lo que era estar en Pasapalabra y encima me enfrenté a Nacho, que ya nos conocíamos, que me dio más tranquilidad porque era jugar contra un amigo", recordó el participante.

También tuvo un especial recuerdo para sus abuelas y sus padres: "Pasapalabra es algo muy importante en mi vida y ellos lo han asumido", comentó Pablo.

No podían faltar en este programa especial un repaso a sus rivales en el concurso Antena 3.: "Javier Dávila es la persona que más difícil me lo ha puesto en el concurso y está en el top 3 de concursantes de televisión", admitió Pablo.

Roberto Leal señaló que "cuando vino Javier a concursar, Pablo me dijo que el salmantino era el mejor". Dávila afirmó que "la única táctica que hay para enfrentarme a él es hacer un 'María Jiménez', que es dejarle jugar solo".

.@pablodiazviolin se ha enfrentado a grandes concursantes en su paso por #Pasapalabra. Pero @supermangut, @LuisDLama, Marta y @javierdavilaglz no solo han sido sus rivales… también se han convertido en sus amigos 💙 #EspecialPablo #Pasapalabra298 https://t.co/mmiXyBLpkI — Pasapalabra (@PasapalabraA3) July 1, 2021

"Mi prueba favorita es Una de cuatro porque es la más cultural de todas y en ¿Dónde están? memorizo la primera y sigo. En La Pista Musical intento darle el primero al pulsador", comentó Pablo. "Es la prueba en la que más flojea", admitió Leal.

"La Silla azul es la prueba que más odio porque si fallas te vas a casa. Las primeras preguntas nunca son difíciles y nunca me quedo callado. Del programa me gusta todo menos eso", señaló el concursante.