Papel higiénico con la imagen del rey y quema de fotos en la protesta contra la presencia de Felipe VI en Barcelona

⬛️⬜️ Som davant del CaixaForum (Barcelona) per tornar a deixar clar que a Catalunya ni rei ni corona!



❌ Cada vegada que Felip VI vingui a Catalunya, l'@assemblea hi serà per evidenciar que no és benvingut.#IndependènciaÉsLlibertat pic.twitter.com/g2MGjbBx0V