Un concejal de Vox reconoce su homosexualidad en un pleno: "No por ser de Vox tenemos que ser heterosexuales"

El concejal de Vox en la localidad valenciana de Burjassot, José Vicente Aguilar, reconoció abiertamente su homosexualidad en el pleno municipal celebrado de forma telemática el pasado martes. "No por ser de Vox quiere decir que (...) tengamos que ser heterosexuales", dijo durante una de sus intervenciones.

El concejal de la formación de Santiago Abascal respondía así a las intervenciones de otros concejales durante el pleno celebrado la jornada después del Día Internacional del Orgullo LGBTI. "Usted da por hecho mi condición sexual", dijo a otra concejal. "Le invito a mi casa un día a que conozca usted a mi pareja", añadió Aguilar, "y luego debata usted sobre mi condición sexual", agregó el edil.

Asimismo, Aguilar reprochó que "solamente por ser de Vox", el resto de concejales le "han discriminado" y le han "otorgado" los calificativos de "homófobo y racista". Y añadió que "la condición sexual de cada uno no importa" y que no le va a hacer "mejor persona" su "condición sexual".

"No me he sentido discriminado en ningún momento por nadie", agregó el político valenciano. En declaraciones recogidas por el diario valenciano Levante, el edil de Vox reconoció sentirse "harto de los ataques que viene sufriendo" su partido "cada junio por la festividad del día del orgullo gay".