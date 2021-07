Sanitat invertirà 658 milions per a construir i millorar centres d'atenció primària

La consellera de Sanitat i Salut Pública, Ana Barceló, ha anunciat aquest dijous una inversió de 658 milions d'euros perquè es reforce en la Comunitat Valenciana els centres d'atenció primària després de l'experiència adquirida en l'últim any a causa de la pandèmia, per la qual cosa es treballarà a tindre infraestructures "flexibles", "adaptatives", "sostenibles" i "eficients" per a les necessitats de la ciutadania.

Barceló ha realitzat aquestes declaracions en un fòrum organitzat pel Club Información, UA, CEV i Baleària, en el qual la consellera ha donat una ponència titulada 'L'ocàs de la Pandèmia' i on també ha destacat la importància de tindre "humilitat" per a acceptar que el sistema públic "té mancances", com per exemple les relacionades amb la salut mental.

Es tracta d’un àmbit en el qual la consellera ha reconegut que es treballarà perquè "quan s'allunye la pandèmia, emergirà a la superfície un estat d'ànim que alguns no podran superar".

En relació amb la inversió que es realitzarà, Barceló ha anunciat en la seua intervenció que, concretament, es tracta d'un pla amb una partida de 658 milions per a la millora de centres d'atenció primària en la Comunitat.

En concret, es destinaran a Alacant 244 milions d'euros per a 13 actuacions en els centres hospitalaris ja existents i nous, així com per a l'ampliació i reforma d'altres deu espais sanitaris.

D'altra banda, ha afirmat que també es comptarà amb 81 milions que rebrà la Comunitat per al Sistema de Salut procedents del Pla 'Inveat', dels quals 21 milions seran per a reforçar i renovar amb tecnologia punta els hospitals de la província d'Alacant.

"És prioritari comptar amb equips de diagnòstic i tractament precoç de malalts crònics, oncològics i neurològics, perquè també no supose una bretxa entre les persones que puguen accedir a elles i les que no", ha afirmat.

Salut Mental

Segons ha explicat, la Covid-19 "ha canviat la perspectiva de la societat, que es troba en l'actualitat marcada per la fatiga pandèmica", i per això preveuen introduir en el sistema públic més recursos humans per a abordar aquesta situació. Per exemple, ja s'han creat 123 noves places de salut mental en la Comunitat per a oferir atenció a pacients i al personal sanitari.

"Les persones que no han pogut acomiadar als seus éssers estimats o aquelles que encara pateixen seqüeles físiques pel virus, necessitaran suport psicològic i en eixa direcció estem treballant. Quan tot passe i les aigües baixen, eixirà tot el que hi ha en el fons", ha valorat.

En aquesta línia, la consellera ha insistit que estan treballant a augmentar la xarxa de centres de dia de salut mental, sobre els quals ha dit que són un pas intermedi entre l'hospitalització convencional i l'atenció en les consultes en els centres de salut mental. "Així completarem l'actual xarxa existent per a la població adulta prioritzant els centres per a l'atenció de xiquets i adolescents", ha manifestat.

Al seu judici, la pandèmia ha servit per a rebre "una cura d'humilitat" i detectar les "febleses i fortaleses" del sistema i així poder saber "quins àmbits necessiten una millora i al seu torn traslladar tota l'experiència viscuda en l'últim any per a garantir l'estat del benestar".

"Hem comprovat que el nostre sistema sanitari i econòmic pot ensorrar-se com un castell de naips. La pandèmia ha tibat les costures i s'han revelat les mancances. De les lliçons apreses emergeix amb força la necessitat de comptar amb un sistema sanitari públic universal de qualitat que done respostes a les necessitats assistencials i que no deixe a ningú darrere", ha explicat.

Per això, ha assegurat que és el moment de tindre aquests reptes i obrir una nova etapa que consolide l'equitat i cohesió de tot el sistema nacional de salut "per a donar resposta a noves amenaces".

Més d’un milió de telefonades

Finalment, un dels àmbits que ha vist com les seues funcions es multiplicaven durant la pandèmia ha sigut l'atenció telefònica que, segons la consellera, ha mostrat els avantatges d'utilitzar les TIC i les pàgines webs perquè "no sempre és necessari anar presencialment a la consulta" i s'ha vist reflectit en el milió de consultes mensuals que s'ha registrat en els últims mesos.

"La pandèmia va accelerar i va ampliar l'atenció telefònica en atenció primària, vam passar de 42.000 telefonades al mes a 1.000.000 al mes. Això ens va obligar a triplicar les línies telefòniques, a crear un call center amb més de 200 professionals", ha reconegut.

Això ha suposat que en l'actualitat, segons ha apuntat, el 57% de les persones realitzen consultes telefòniques i el 43% de manera presencial. També ha crescut "substancialment" el nombre de persones que han consultat el seu historial clínic a través d'aplicacions mòbils o pàgines webs, arribant a triplicar-se la xifra.

"Pot ser que durant la pandèmia, que hem hagut de dur a terme aquest desplegament tecnològic sense precedents, no ho haguérem dut a terme en una situació normalitzada. Tot això ha vingut per a quedar-se", ha assegurat.

Finalment, Barceló ha conclòs l'acte reconeixent que aprofitaran l'experiència adquirida per a millorar. "Ens trobem davant el repte de combinar nous temps amb vells principis", ha sostingut.