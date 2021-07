Paterna celebra que la Cordà serà la "primera manifestació festiva" de la pólvora a convertir-se en BIC

Així s'ha pronunciat després de conéixer-se aquest dimecres que la Comissió Tècnica per a l'Estudi i Inventari del Patrimoni Immaterial de la Generalitat ha decidit aprovar que es procedisca a la incoació de declaració de bé d'interés cultural (BIC) de la Cordà de Paterna, dins de l'àmbit de les creences, rituals festius i altres pràctiques cerimonials.

El primer edil ha ressaltat que "aquesta declaració BIC és un pas més en la protecció, promoció i admiració" de la festa de Paterna "més singular i emblemàtica, una festa amb més d'un segle d'història", que "defineix i identifica" als veïns de la ciutat i l'arrelament de la qual "traspassa àmbits i generacions".

Aquesta catalogació BIC, que va ser sol·licitada per l'Ajuntament en el mes de març d'enguany, se suma a altres reconeixements com la recent declaració de Paterna, al maig d'aquest mateix any, com 'Ciutat del Foc' per l'especial relació i vinculació del municipi amb el món de la pólvora i el foc, la declaració en 2017 de la Cordà com a Festa d'Interés Turístic Nacional i en 2007 Festa d'Interés Turístic Autonòmic, ha assenyalat el consistori en un comunicat.

Per la seua banda, la regidora de Turisme, Cultura i Foc, Teresa Espinosa, ha subratllat que "la distinció de la Cordà com BIC és fruit de l'especial relació que Paterna, els paterners i les paterneres, tenen amb el foc i la pólvora", així com del treball desenvolupat en els últims anys al costat de les diferents federacions festives del municipi per a "cuidar, engrandir i posar en valor les nostres tradicions i fer cada vegada més segura, més gran i més internacional la nostra Cordà".

La Cordà és un espectacle pirotècnic amb gran arrelament a la ciutat i que forma part de les tradicions i el sentir dels veïns i veïnes de Paterna. Mostra d'açò són les múltiples manifestacions latents en la ciutat entorn d'aquesta festa, com l'himne de la Cordà, el Monument al Tirador o les recentment col·locades plaques amb els nombres de la Cordà, incrustades al terra del carrer Major on se celebra cada últim diumenge d'agost aquest espectacle.

A més, Paterna compta amb un Consell Sectorial de la Cordà, amb un 'Coeter Major' i amb una Regidoria del Foc específica per a promoure i coordinar tot el relatiu al foc i la pólvora en el municipi.