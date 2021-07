Cvirus.- Puig preveu que els joves entre 20 i 30 anys es comencen a vacunar a final de juliol o principi d'agost

Així s'ha pronunciat el president a Quart de Poblet, on ha visitat la base de l'ONU al costat de la ministra d'Exteriors, Arancha González Laya, i el secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres.

Allí, Puig ha incidit que la Comunitat Valenciana té "una estratègia clara des del primer dia": "La vacunació va per edats". Malgrat açò, ha admès que "quan hi ha un sector d'edat que està protegit, el virus va avançant cap a uns altres que són més vulnerables", com ocorre en aquests moments amb els joves.

Puig ha alertat que en aquest mes es preveu una disminució de les aportacions de Pfizer, encara que hi haurà més de Moderna. "Açò és una operació logística complicada perquè a més AstraZeneca només s'utilitza a partir d'ara entre seixanta", ha indicat. De fet, ha recordat que "en deu dies aproximadament estaran pràcticament tots vacunats els desplaçaments de població".

No obstant açò, segons Puig, "amb totes aquestes complicacions que hi ha, la vacunació avança bé". "El que es tracta és de combinar prevenció i vacunació, i ara és molt important que els joves, que són els que són més vulnerables, tinguen la major cautela possible", ha agregat.