El consejero Soro visita la iglesia de San Francisco en Teruel, cuya rehabilitacion acaba de finalizar

El consejero ha señalado que "además de intervenir de manera efectiva para consolidar el edificio, hemos podido actuar para devolverle el esplendor original e instalar un nuevo pavimento y un sistema de calefacción de suelo radiante".

Soro ha recordado su compromiso con este edificio gótico en Teruel: "Creo que esta iglesia es la que más veces he visitado como consejero, y no es casual". "Me sorprendió porque no la conocía, y me preocupó el estado en el que se encontraba en 2017, cuando empezamos la rehabilitación, hemos conseguido completar su recuperación y es un gran satisfacción".

"Esta iglesia tiene más de seis siglos, ha formado parte de las vidas de muchas generaciones de turolenses, y tenemos la obligación de preservarla, no solo desde el punto de vista material sino por lo que significa para muchas personas", ha subrayado.

CUATRO FASES

Las obras de rehabilitación se han llevado a cabo en cuatro fases. La fase 3 y 4 se han ejecutado a la vez y ellas se han invertido 343.848 euros, que se han dedicado a tres intervenciones fundamentalmente: renovar la pavimentación interior de la iglesia; proceder a la instalación de un sistema de calefacción por suelo radiante con caldera de gas; y llevar a cabo la restauración de la parte de los muros interiores, así como de las vidrieras y tracerías de piedra que las contienen.

Con cargo al FITE 2016 se ejecutó la fase 1, que incluyó la rehabilitación de la cubierta y diversos elementos exteriores de sillería.

La segunda fase se pudo llevar a cabo con la financiación disponible en el FITE 2017. En este caso, la intervención se dirigió a resolver los problemas de humedades en muros y restaurar la portada principal y lateral.