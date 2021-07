Termina el Mobile más vacío con el optimismo de los expositores: "Tenemos mucho tiempo para hablar con clientes"

El primer Mobile World Congress desde la pandemia cierra puertas este jueves después de unos días de ambiente extraño en la Fira de Barcelona sin los habituales pasillos llenos ni las colas para descubrir las últimas novedades tecnológicas, impensables en época Covid.

"No hemos visto demasiada gente, tenemos un estand muy bonito, pero no muchos visitantes", admite Mateusz Debicki, jefe de ventas de la polaca MaxCom. No obstante, su compañía sí ha podido hablar con "potenciales clientes" y confía concretar algún negocio próximamente. "Esperamos que haya valido la pena venir", afirma.

Para el surcoreano John Choi, que ha sido seleccionado por el gobierno de su país para viajar a Cataluña con la compañía TestWorks, la oportunidad de ser al MWC es muy buena, a pesar de la carencia de público. "Por ahora nos vale mucho la pena, porque tenemos mucho tiempo para hablar de negocios con nuestros clientes", ha explicado.

De hecho, la startup surcoreana, especializada en inteligencia artificial, ha podido aprovechar el Mobile para reunirse con unos 200 potenciales clientes y otras empresas emergentes. "Es una buena oportunidad para ver cómo podemos colaborar", dice Choi.

Por su parte, Guillem Soldevila, director de Brand Your Shoes -una empresa de Vic presente en el estand de la Generalitat-, también hace un balance positivo de estos cuatro días e insiste que había que estar presente: "Teníamos que estar, siempre digo que el Mobile es lo mejor que ha pasado en Cataluña y Barcelona desde los Juegos Olímpicos", señala.

A pesar de que hay unos 700 expositores, muchos de ellos internacionales, el público de este año ha sido mayoritariamente local. La menor presencia de visitantes extranjeros también ha permitido a Brand Your Shoes hacer nuevos contactos más locales, puesto que nació muy encarada a nivel internacional y de hecho exporta más del 70% de su producción. "Hemos tenido más visitas de empresarios catalanes, que también es importante para nosotros, que nos conozcan", continúa Soldevila. De hecho, esta semana ha podido cerrar acuerdos con compañías locales.

De hecho, Soldevila se felicita por la buena organización del congreso y por las medidas que ha tomado para evitar los contagios de Covid, como la obligatoriedad de la mascarilla FFP2 y los tests de antígenos a todos los asistentes.

"Es el signo de nuestros tiempos, tenemos que hacer tests, cumplir las normas... Es duro pero todo el mundo lo entiende, y esperamos que merezca la pena haber venido. ", concluye el polaco Mateusz Debicki.