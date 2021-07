'Mètode', guardonada en els Premis Nacionals d'Investigació de la Generalitat de Catalunya i FCRI

La menció ha sigut atorgada en reconeixement a "la seua trajectòria i qualitat sostinguda de continguts i capacitat de resiliència". Per al director de la publicació, Martí Domínguez, aquest premi "suposa un reconeixement per a totes les persones que han confiat en la revista per a publicar la seua investigació i divulgar-la a un públic generalista". "Sense la seua participació i entusiasme, Mètode no seria possible", afirma.

En aquesta edició, el Premi Nacional d'Investigació, s'ha atorgat ex aequo al metge i infectòleg Bonaventura Clotet i a la matemàtica especialista en robòtica Carme Torras.

Creada en 1992, 'Mètode' s'ha centrat a analitzar i difondre els diferents aspectes de la investigació científica, i ha sabut crear un espai d'interacció entre ciències i humanitats que permet la participació de científics però també d'artistes, filòsofs, sociòlegs, historiadors i literats.

Prova d'açò són les seues portades, que han reunit a alguns dels artistes amb més projecció del panorama artístic valencià per a reflexionar sobre la ciència i els seus avanços.

La revista compta amb una edició trimestral en català i en espanyol, i un anuari en anglés, 'Mètode Science Studies Journal', que ha sigut inclòs en les principals bases de dades i índexs d'impacte.

Al voltant de la publicació en paper, 'Mètode' ha sabut també explicar una presència creixent en la web i en les xarxes socials, i ha creat una col·lecció de llibres de divulgació que actualment està preparant el seu desé volum.