Alonso (PP): "Tolón ha convertido Toledo en un protectorado de La Moncloa con su inacción a la hora de gobernar"

Y es que, ha lamentado, "desgraciadamente para los toledanos tras sufrir una década de socialismo, desde hace unos años, ahora se ha instalado en sus vidas y en sus bolsillos el sanchismo, representado por Milagros Tolón", según ha informado el PP en nota de prensa.

Así lo ha señalado Alonso durante su intervención en el Debate sobre el estado de la ciudad en la que ha resumido el balance de gestión de Tolón durante este año en "querer entregar a Pedro Sánchez los ahorros de los toledanos; su incapacidad para gestionar una nevada que tuvo la ciudad incomunicada 15 días y para solucionarlo lo único que hizo fue alquilarse un vehículo todoterreno que pagamos todo; perder de 3.000 puestos de trabajo al dejar escapar la Base Logística del Ejército; subir la presión fiscal en el momento económico y social más complicado de las últimas décadas; y en la falta de ayudas económicas para la supervivencia de los negocios y la creación de empleo".

En este sentido ha criticado su "incapacidad de gestión y suinsensibilidad social", a las que hay que sumar "la apropiación por su parte de los recursos públicos y la aplicación arbitraria de las normas democráticas", tal y como demuestran "hechos muy graves" como "el reconocimiento por parte de su Gobierno de haber realizado unacontratación verbal prohibida por la Ley, la sentencia del TSJ CLM en la que le apercibía por utilizar los servicios jurídicos municipales para defenderse en un pleito personal, supuestas adjudicaciones de contratos a dedo, negar el acceso a la información municipal a los concejales y poner una mordaza a la oposición vetando nuestras propuestas en los plenos".

Según Alonso, "este año y medio se ha cernido sobre Toledo la tormenta perfecta para arrasar la ciudad: socialismo y sanchismo", pues "peor que la pandemia, que la crisis económica, que el temporal Filomena que provocó el aislamiento de miles de personas durante semanas, que la pérdida de varios miles de puestos de trabajo y proyectos de gran envergadura como la Base Logística, peor que todo ello, ha sido tener un Gobierno municipal y una alcaldesa incapaces de gestionar todas y cada una de estas crisis".

Alonso ha recordado que, según los datos de mayo, "hay 5.552 parados en la ciudad sin contar con los trabajadores que aún siguen en ERTE, lo cual son más de 1.000 personas sin trabajo que antes de la crisis". "Desde el comienzo de la crisis, en la ciudad se han perdido 600 cuentas de cotización, 600 negocios que han bajado la persiana", ha añadido, lo cual "demuestra que la crisis económica en nuestra ciudad está muy lejos de remitir" pero pese a ello Tolón "no ha hecho nada" para conseguir la reactivación de la actividad empresarial y la creación de empleo.

"Mientras que todos los ayuntamientos de España han seguido poniendo encima de la mesa medidas y ayudas económicas, Toledo ha seguido ciega a la realidad de los vecinos", ha criticado Alonso, apuntando que "la medida estrella de este año de la alcaldesa ha sido elevar la presión fiscal, cuando somos la tercera ciudad de España en la que más impuestos se pagan al ayuntamiento". Tal y como ha expuesto, pese a esos altos impuestos, "en un año y medio, el Ayuntamiento de Toledo con más de 100 millones de Presupuesto y 20 millones de superávit, ha concedido por toda a las pymes y autónomos ha concedido tan solo un millón de euros" y "de las ayudas a la rehabilitación de locales comerciales tampoco sabemos nada".

Asimismo ha censurado "la insensibilidad social de la alcaldesa" que "en la peor crisis social que se recuerda se dejó sin gastar el 70% del presupuesto destinado a gasto social". "De su pomposo plan para la conciliación familiar para el que aprobó 400.000, hace un par de meses sólo había ejecutado 15.000 euros", ha añadido. Es por ello que Alonso le ha preguntado "para que fríe a impuestos a los toledanos, señora Tolón" si luego eso no se traduce en inversiones o ayudas sino que se destina a "contratar incrementar con dos nuevos contratos a dedo el número de asesores a su servicio que ha pasado este año de 11 a 13".

TURISMO

En este sentido, la portavoz popular ha censurado "el recorte" del 17% que Tolón ha hecho respecto a 2020 al Presupuesto dedicado a turismo "que es la principal industria de la ciudad" y en su peor año no se hayan dado ayudas para el sector o se haya puesto en marcha planes de revitalización y captación de visitantes adaptados a la nueva situación, sino recortes". "Y en un momento en el que los jóvenes les resulta casi imposible poder emanciparse", ha denunciado, la alcaldesa "sigue bloqueando el desarrollo urbanístico de la ciudad y no ha dado ni un paso para ofrecer alquileres de viviendas para jóvenes, pues en un año sólo hay un informe, no existe ni proyecto ni nada". Asimismo, ha criticado que "tengamos dos millones de suelo industrial por desarrollar y, como seguimos sin POM, solo podemos disponer un 10%".

En el capítulo de servicios públicos, Alonso ha advertido de que "un año más seguimos sin contrato de limpieza y recogida de residuos, que sigue prorrogado, lo cual ha llevado a los técnicos incluso a hacer un reparo en la última prórroga". "Un reparo que ustedes han tenido que levantar lo cual sumado a las contrataciones verbales, las adjudicaciones a dedo de las que hablan sus concejales y su negativa a entregar a la oposición informes y documentación, nos lleva a tener que hablar de chanchullos más que de contratos municipales", ha defendido.

Para Alonso, "esta parálisis, esta ausencia de gestión y esta inacción responden principalmente a un ejercicio de sectarismo". Porque, ha explicado, "desde el PP de Toledo llevamos más de un año haciéndole propuestas para reactivar económicamente la ciudad", pero "de primeras las ha rechazado todas aunque luego algunas se las ha apropiado para ponerlas en marcha tarde, mal y de forma incompleta". Por ello, ha acusado a la alcaldesa de "condenar al cierre, al paro y a la pobreza a cientos de toledanos a sabiendas por negarse a poner en marcha las propuestas que le hizo el PP, que eran las necesarias para Toledo en este momento y que habrían salvado muchos negocios y a muchas familias de la ruina".