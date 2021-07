La Junta destina más de 20 millones de euros al municipio de Motril en políticas sociales

La cuantía que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha destinado al municipio supone un beneficio para 2.900 motrileños. Esta cifra incluye a las personas beneficiadas de manera directa, sin tener en cuenta la inversión que realiza la Consejería a través de la convocatoria de subvenciones para entidades que ejecutan sus propios proyectos.

Del total, se han destinado más de 8,6 millones de euros a las personas dependientes y más de tres millones de euros a las pensiones no contributivas, de las que se han beneficiado hasta 521 personas en el municipio que no han cotizado lo suficiente a la Seguridad Social.

La Renta Mínima en Motril se cifra en más de 1,4 millones de euros, mientras que el Programa de Tarjetas Monedero, que agiliza la adquisición de alimentos y artículos de primera necesidad y funcionan, además, como un instrumento para dignificar a aquellas unidades familiares que las necesitan, beneficia a 106 familias y suponen un total de 90.800 euros.

Respecto al Plan Concertado, la cuantía para el municipio de Motril es superior a 300.000 euros, lo que supone un incremento de más de 37.000 euros respecto al año anterior.

Además, en la ciudad de Motril, la más grande de la provincia de Granada, con más de 61.000 habitantes, se lleva a cabo el plan de Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Se trata de un proyecto puesto en marcha por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en cofinanciación con el fondo Social Europeo, cuyo objetivo es mejorar la situación económica, social y laboral de las personas pertenecientes a zonas desfavorecidas en las que predomina un grave riesgo de exclusión social y darles acceso a los distintos sistemas de protección social.

En el caso de Motril, se trabaja en las barriadas de Huerta Carrasco, San Antonio-Ancha y Varadero Santa-Adela. La intervención se desarrolla bajo los criterios de participación de la ciudadanía, la integración de la perspectiva de género y el fomento de la solidaridad, la equidad, la interculturalidad y la diversidad, con un enfoque centrado en las personas y las familias.

Durante su recepción en el Ayuntamiento, el delegado ha declarado que "esta Consejería hace una inversión en el municipio de 20,5 millones de euros que benefician, directamente, a más de 3.000 habitantes de Motril". "Se trata de cuantía económica importantísima, cuyo mayor porcentaje corresponde a atención a la dependencia, ya que tenemos 1.379 personas dependientes aquí en Motril", ha añadido Montalvo, "ya sea con los servicios de ayuda a domicilio, la teleasistencia o las plazas residenciales".

Respecto a las personas que perciben pensiones no contributivas, Montalvo ha hecho hincapié en que "beneficia a un colectivo con problemas económicos que puede llegar a pertenecer a grupos vulnerables, y ahí está la Junta de Andalucía y la Consejería aportando una pensión no contributiva que facilita el día a día". En cuanto a la Renta Mínima andaluza, el delegado ha puntualizado que "se quiere trabajar contra la pobreza de la infancia, porque todas esas familias que tengan hijos a su cargo y no tengan ingresos van a poder acceder a esta renta mínima, al igual que las personas sin hogar. Se está trabajando desde la Consejería para poder comer y vivir dignamente".

"Esta Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha sido innovadora, en los últimos dos años y medio hemos puesto en marcha proyectos con los que nunca en la historia del Gobierno de Andalucía se ha estado tan próximo a las familias vulnerables", ha concluido.