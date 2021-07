Cvirus.- L'Ajuntament de Benicàssim reforçarà la vigilància després de detectar-se el brot de 40 contagiats

L'Ajuntament de Benicàssim (Castelló) ha anunciat que va a reforçar les tasques de vigilància i control del compliment de les mesures establides per les autoritats competents, tant en establiments com en via pública, i ha insistit que és responsabilitat de tots combatre la situació, després de detectar-se un focus de virus de 40 contagiats en el municipi.

El consistori ha tingut coneixement a través de les autoritats sanitàries del brot de coronavirus, "de marcat caràcter social", amb incidència especialment entre els joves.

Des del consistori s'ha apel·lat "a la responsabilitat i a l'estricte compliment" de les recomanacions i normativa sanitària quant al respecte de l'ús de mascareta, el distanciament social i sobretot en no relaxar les mesures preventives.

L'Ajuntament ha indicat en un comunicat que cal tindre en compte que el brot està afectant a persones que encara no han rebut la vacuna, "per la qual cosa són, especialment els joves, els que han d'extremar la precaució si no es vol donar passos arrere en la lluita contra la Covid".